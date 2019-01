Annuncio

Sono tuttora aperte le selezioni per la nota Serie TV e i relativi eventi di Maggie & Bianca, sia in relazione al noto programma televisivo per ragazzi che a iniziative nei settori della moda e della pubblicità del Maggie & Bianca Fashion Friends. Sono inoltre attualmente aperti i casting per un uno spettacolo teatrale correlato al Centro Studi Teatrali di Roma da portare in tour in tutta Italia.

Maggie & Bianca Fashion Friends

Proseguono ininterrottamente gli avvincenti casting correlati a Maggie & Bianca Fashion Friends anche, ma non solo, in relazione alla nota serie televisiva per ragazzi.

L'iniziativa è difatti connessa anche a moda e pubblicità. I prossimi appuntamenti si terranno il 26 gennaio al Teatro Alfieri di Torino, a partire dalle ore 18, e il 9 febbraio presso il Teatro Metropolitan di Catania, dalle ore 17, 30.

Consigliamo comunque gli interessati a [VIDEO] visionare previamente la pagina ufficiale Facebook o il relativo sito web della nota casa di produzione televisiva Wobinda, per ulteriori indicazioni e dettagli relativi alla partecipazione alle selezioni, o, ancora, al sito del programma TV e alla sua relativa pagina ufficiale Facebook. Si è inoltre appena tenuto un appuntamento/evento al MondoJuve Shopping Center di Torino e possiamo anticiparvi che sono in programmazione numerose e interessanti nuove iniziative.

Uno spettacolo teatrale in tour

Per uno spettacolo teatrale in tour nazionale si selezionano attori, attrici, musicisti e danzatori. La fase di preparazione e la successiva messa in scena si terranno principalmente a Roma, anche se parte delle audizioni e delle prove verranno svolte a Sarzana.

Nello specifico, la richiesta è indirizzata verso ragazzi dai volti alquanto marcati e con colori chiari, in grado di esprimere ad alti livelli i sentimenti e le impressioni di paura, rivolta e dolore. Si cercano inoltre varie ragazze con notevole attitudine alla danza così come al canto, e ben in grado di esprimere sensazioni di libertà, abbandono, desiderio. Infine, la richiesta è orientata verso ragazzi di varie nazionalità ma in possesso, al, contempo, di una discreta conoscenza della lingua italiana e ragazzi italiani che abbiano un'ottima conoscenza della lingua tedesca. Gli interessati a [VIDEO] candidarsi devono far riferimento al Centro Studi Teatrali di Roma tramite il seguente indirizzo di posta elettronica: rosaaurea.cst@gmail.com