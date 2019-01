Annuncio

Annuncio

Sono tuttora aperte le selezioni di Dreaming Casting per realizzare due interessanti video musicali, da girarsi rispettivamente a Roma e a Milano. Nel primo caso si cercano uomini tra i 20 e i 40 anni, nel secondo modelle di bellissima presenza. Sono inoltre attualmente aperte le selezioni di ruoli da protagonista e figurazioni speciali per la realizzazione di un importante cortometraggio, prodotto dalla casa di produzione Readstring, con riprese da effettuarsi poi in Veneto.

Leggi anche Albo Nazionale dei segretari comunali e provinciali: concorso pubblico per 291 borsisti

Due video musicali

Per realizzare un importante video musicale di un noto big della canzone, Dreaming Casting seleziona uomini di età compresa tra i 20 e i 40 anni.

Advertisement

Le riprese verranno poi effettuate a Roma il prossimo 22 gennaio 2019. Sempre Dreaming Casting cerca, inoltre, alcune modelle di età compresa tra i 20 e i 26 anni e di bellissima presenza, con statura non inferiore a 1,70, per la realizzazione di un video musicale da girarsi a Milano. In entrambi i casi, gli interessati a [VIDEO] candidarsi devono inviare i dati personali, i propri riferimenti di contatto, alcune fotografie e ogni altra indicazione e informazione che ritengano interessante ai fini di una più accurata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: info.dreamingcasting @gmail.com. I soggetti ritenuti idonei verranno poi convocati per una particolare selezione. Per ulteriori dettagli consigliamo di visionare la pagina ufficiale Facebook di Dreaming Casting.

Uno short film

Per la realizzazione di un interessante cortometraggio prodotto dalla casa di produzione Readstring e ambientato nell'ambito della regione Veneto, si cercano varie figure per interpretare ruoli da protagonista e alcune figurazioni speciali.

Advertisement

I migliori video del giorno

Nello specifico, la richiesta è innanzitutto indirizzata, per ruoli da protagonista, verso un bambino di età scenica compresa tra i 10 e i 12 anni e una ragazza di età scenica tra i 15 e i 16 anni, entrambi residenti in Veneto e con una notevole dimestichezza nei confronti del relativo dialetto. Si cercano poi, come figuranti speciali, un uomo e una donna di età scenica compresa tra i 40 e i 50 anni, possibilmente residenti anche loro in Veneto. Gli interessati a [VIDEO]presentare la propria candidatura devono inviare i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie e al proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: madrenostra.shortfilm @gmail.com.