Oggi 17 gennaio è il giorno I cui si attende l’approvazione del decreto da parte del consiglio dei Ministri. I temi che maggiormente destano interesse sono quelli della previdenza sociale. In particolare modo si fa riferimento a quota 100, che dovrebbe essere adottata in via sperimentale per il triennio 2019-2021. L’obiettivo è quello di garantire quota 41 per tutti I lavoratori, ma per sapere qualcosa in più è necessario attendere l’arrivo del decreto, atteso nel pomeriggio.

Sarebbero state prorogate anche per tutto il 2019 l’Ape Sociale e Opzione Donna. L’anticipo pensionistico sociale sarebbe favorevole, anche perché il prestito ponte è a carico dello Stato.

Opzione Donna sarà ben accolta dalle lavoratrici che vedono questa forma sperimentale prorogata di 12 mesi.

Ape Sociale e Opzione Donna prorogate nel 2019

In particolare è riservata a chi svolge attività gravose. Può esser fatta valere (e contare) ai fini del perfezionamento del requisito contributivo tutta la contribuzione versata o accreditata a qualsiasi titolo, purché i versamenti non siano stati fatti presso una Cassa di liberi professionisti. Tale meccanismo, introdotto per la prima volta dal governo Gentiloni. Di un anno sarà la proroga per Opzione Donna [VIDEO]: questa forma sperimentale è dedicata alle lavoratrici dipendenti nate entro il 31/12/1960 e le autonome nate entro il 31/12/1959, che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi versati entro il 31/12/2018. La decorrenza resta in 12/18 mesi a seconda se dipendenti o autonome così come resta confermato il ricalcolo contributivo dell’assegno.

Quota 100: i requisiti per beneficiarne

Quota 100, i requisiti per potere fare domanda volontaria sono 62 anni d'età anagrafica e 38 anni di contribuzione attiva. [VIDEO] I lavoratori potranno andare in pensione 5 anni prima ma percepiranno un assegno pensione più basso poiché esso verrà percepito per più tempo.

Non sarà possibile percepire altri redditi fino a 67 anni, eccezione fatta per I lavori occasionali che, però, non devono permettere di avere un incasso annuale superiore ai 5000 euro. L'ingresso nell'Inps sarà però legato a delle finestre mobili trimestrali, pertanto i primi pensionamenti arriveranno solo da aprile. Mentre i dipendenti pubblici dovranno attendere sei mesi per garantire la continuità del servizio (in questo caso i primi pensionamenti partiranno da luglio). L'opzione resta disponibile in via sperimentale per tre anni.