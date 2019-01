Annuncio

Il consiglio dei ministri ha finalmente approvato il cosiddetto decreto attuativo per le Pensioni a 'quota cento' e per il reddito di cittadinanza. Si tratta di due provvedimenti cardine della recente manovra economico-finanziaria [VIDEO], i cui dati contabili erano già stati varati lo scorso dicembre 2018 dopo diverse trattative con la Comunità Europea. L'intero esecutivo di governo ha espresso soddisfazione per il risultato raggiunto.

Le parole del premier Conte e del ministro Di Maio

Intervenuto durante la conferenza stampa a Palazzo Montecitorio, il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ha dichiarato che si tratta di una tappa fondamentale per il suo governo: 'Reddito di cittadinanza [VIDEO] e quota cento non sono soltanto delle estemporanee promesse della campagna elettorale, bensì punti essenziali di un progetto politico, economico e sociale di cui questo esecutivo può andare fiero' - ha affermato il premier Conte.

Sulla vicenda si è espresso anche l'attuale vice-premier, nonché ministro del lavoro e dello sviluppo economico, Luigi Di Maio: 'Da oggi l'Italia avrà un nuovo stato di benessere.

Basta spremere come limoni i cittadini, come hanno fatto i precedenti governi. Il reddito di cittadinanza, di cui si potrà beneficiare a partire dal mese di aprile, sarà destinato a ben cinque milioni di cittadini italiani: si tratta di una norma assistenziale 'anti-divano' e nessuno potrà abusarne' - ha detto il leader politico del Movimento Cinque Stelle.

Salvini: 'La Fornero piangerà ancora'

Durante l'incontro con gli organi di stampa sono stati comunicati alcuni particolari importanti del decreto ministeriale neo-approvato. Il T.F.R. (Trattamento di Fine Rapporto), per esempio, per i dipendenti statali che sfrutteranno la cosiddetta 'quota cento' verrà erogato immediatamente. Il ministro degli Interni e leader politico della Lega Matteo Salvini ci ha tenuto a sottolineare come non sarà previsto nessun taglio e/o penalizzazione per coloro che si accingono a lasciare il mondo lavorativo.

'Dedico questa riforma all'ex ministra Elsa Fornero e al signor Mario Monti. A partire da maggio 2019 avrà inizio un rinascimento europeo, un'autostrada aperta per numerosissimi italiani' - ha scritto Salvini sul social network 'Facebook', pubblicando un post sulla propria pagina ufficiale e istituzionale a margine del quale ha inteso mettere in evidenza come l'applicazione della quota 100 sia un diritto di tutti i lavoratori.