Non mancano le opportunità lavorative nel mondo dello spettacolo. In particolare sono attualmente in corso selezioni per il nuovo film diretto da Giovanni Maderna, connesse alla ricerca del personaggio Filippo, un bambino tra i 7 e i 9 anni. Il film verrà prodotto da Emu Films e oltre alle date indicate da noi di recente è stata fissata ora anche una selezione da tenersi a Napoli.

Sono inoltre tuttora in corso dei casting per la realizzazione di alcuni video correlati ad allenamenti nell'ambito del fitness, da girarsi a Roma e che andranno poi in onda su una web TV tematica, legata al mondo del fitness e del benessere.

Un nuovo importante film

Prosegue senza soste l'organizzazione dei casting per realizzare il nuovo importante film diretto dal regista Giovanni Maderna e prodotto da EMU Films.

Ve ne parliamo già da diverso tempo, e ora sono state organizzate nuove selezioni che si terranno il prossimo 9 marzo a Napol. Il problema irrisolto rimane sempre lo stesso, almeno da qualche tempo, ovvero trovare un bambino tra i 7 e i 9 anni, in grado di interpretare uno dei ruoli principali del nuovo film, quello di Filippo. Deve trattarsi di un bimbo riflessivo e sognatore quanto osservatore, silenzioso e deciso. Le riprese del film, una co-produzione italo-britannica, verranno poi effettuate nel corso della prossima estate. Attualmente i casting, oltre a quelli da tenersi ad Avellino e dintorni, come abbiamo indicato in un nostro precedente articolo di pochi giorni fa, sono stati fissati sabato 9 marzo a Napoli, presso Palazzo Fondi (Via Medina, 24), dalle ore 10 alle ore 18.

Per partecipare occorre che i genitori dei bambini candidati per il ruolo in questione mandino entro e non oltre il prossimo 7 marzo alcune fotografie del proprio figlio e un proprio numero di telefono a: castingfilippo@ gmail.com.

Alcuni video per una web TV

Per una web TV collegata al mondo del benessere e del fitness, sono in corso delle selezioni per trovare alcune trainer (solo donne) per girare vari video di allenamenti a Roma. Si precisa che le candidate possono essere insegnanti di qualunque disciplina aerobica, senza limitazione alcuna.

Le interessate devono inviare i propri dati personali e i riferimenti di contatto, unitamente ad alcune fotografie (in primo piano e a figura intera), al proprio curriculum professionale e, se possibile, ad un breve video di una propria lezione di fitness, al seguente indirizzo di posta elettronica: fitmarketing@ mail.com.