Casting attualmente aperti per la ricerca di attori e attrici per la realizzazione di un nuovo film dal titolo Il Drago di Romagna, diretto dal regista Gerardo Lamattina e prodotto dalla casa di produzione POP Cult e co-prodotto da Micromedia Communication Italy. Le riprese verranno effettuate a Ravenna, dove peraltro il film è ambientato. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per la ricerca di alcune figure femminili per realizzare uno shooting fotografico a Milano, prodotto dalla Don't Movie Video Factory.

Il Drago di Romagna

Casting in corso per la ricerca di attori e attrici per realizzare un nuovo importante film dal titolo Il Drago di Romagna, come detto, diretto dal regista Gerardo Lamattina.

Le riprese verranno poi effettuate a Ravenna nel mese di aprile 2019. La trama del film, prodotto dalla casa di produzione POP Cult e co-prodotto dalla società di comunicazione cinese Micromedia Communication Italy (che si occuperà soprattutto della versione cinese e della distribuzione in Cina del film, oltre che dei sottotitoli della produzione), è incentrata prevalentemente sulla diffusione del gioco MAH Jong in Romagna, conosciuto in zona soprattutto come 'E magiò'. I casting si terranno domenica 24 febbraio a Ravenna, presso Palazzo Rasponi, e a tal proposito gli interessati devono inviare la propria candidatura e prenotarsi per le selezioni facendo riferimento all'indirizzo di posta elettronica popcultdocs@gmail.com, ricordando di inserire nell'oggetto la parola 'casting'.

Uno shooting fotografico

Per la realizzazione di un interessante shooting fotografico, prodotto da Don't Movie Video Factory, sono attualmente in corso le selezioni di alcune donne di età compresa tra i 30 e i 35 anni. L'attività fotografica in questione verrà poi svolta nei pressi di Milano. Nello specifico, stando ai requisti noti, una donna deve avere i capelli biondi e corti, un'altra ricci, mentre la terza scuri e di lunghezza media. Le interessate devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: vita.filardo@dontmovie.it. A tale mail le interessate devono inviare la propria candidatura completa di dati personali, riferimenti di contatto, alcune fotografie e reel, nonché il proprio curriculum artistico-professionale.

Allo stesso indirizzo email è inoltre possibile chiedere ulteriori dettagli e indicazioni.