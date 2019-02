Annuncio

Sono aperti i casting per la ricerca di un'attrice, con buona conoscenza della lingua inglese, per realizzare un film di genere horror e di livello internazionale. Le riprese si svolgeranno successivamente a Roma. Sono inoltre attualmente in corso le selezioni per realizzare un interessante web spot pubblicitario, da girarsi nelle vicinanze di Bologna, per una nota azienda di ceramiche.

Un film horror

Per un nuovo interessante film di genere horror di livello internazionale e strutturato a livello antologico, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di una donna di età scenica compresa tra i 30 e i 35 anni. Si richiede una conoscenza di buon livello della lingua inglese. Saranno particolarmente gradite le candidate con tratti somatici correlati al contesto britannico, come ad esempio le lentiggini e i capelli rossi, ma non stiamo parlando di elementi indispensabili.

Le riprese del film verranno poi effettuate a Roma. Le interessate devono inviare dati personali, riferimenti di contatto, tre fotografie (di cui una in primo piano, una a figura intera e una a mezzo busto), il proprio curriculum artistico-professionale e uno showreel correlato a precedenti eaperienze in ambito recitativo, al seguente indirizzo di posta elettronica: ill.official.movie@gmail.com.

Un web spot pubblicitario

Per la realizzazione di un web spot di carattere pubblicitario, per una azienda italiana di ceramica con sede nei pressi di Bologna, si selezionano uomini e donne, di età compresa tra i 28 e i 40 anni, come figuranti. I candidati devono avere tutti la residenza o, quantomeno, un appoggio nell'ambito della provincia di Bologna.

Le selezioni verranno svolte a cura della nota casa di produzione, incentrata prevalentemente sul mondo della televisione e con sede a Bologna, Wobinda Produzioni. Gli interessati a presentare la propria candidatura devono far riferimento al sito web di Wobinda, anche in relazione ai riferimenti di contatto necessari per prenotare la propria presenza ai casting. In ogni caso, come per altre iniziative e selezioni correlate alla stessa casa di produzione, il numero telefonico di riferimento è il seguente: 051/6376648. Consigliamo comunque di visionare previamente il sito in questione o la relativa pagina ufficiale Facrbook di Wobinda Produzioni per reperire ulteriori informazioni, indicazioni e dettagli correlati alle selezioni in questione.