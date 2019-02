Annuncio

Sono attualmente in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila per il corpo di ballo del prestigioso e noto Teatro alla Scala di Milano. Sono inoltre tuttora aperti i casting di SDL Tv per la ricerca di sosia di personaggi come Totò, Fantozzi, Roberto Benigni (ma non solo), per i canali Mediaset.

Teatro alla Scala

Per il corpo di ballo del Teatro alla Scala di Milano sono in corso le selezioni di ballerini e ballerine di fila. Queste le caratteristiche richieste: compimento dei 18 anni, essere cittadini di un Paese dell'Unione europea oppure extracomunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno di lungo periodo o con status di rifugiati ovvero di protezione sussidiaria, idoneità fisica all'attività di ballerini/e, conseguimento di un diploma di abilitazione alla professione rilasciato da scuole di alto livello.

In relazione all'ultimo requisito indicato, si precisa che possono presentare la propria candidatura quanti sono in possesso di un diploma di abilitazione conseguito presso la Scuola di Ballo dell'Accademia Teatro alla Scala di Milano, del Teatro dell'Opera di Roma, del Teatro San Carlo di Napoli, dell'Accademia Nazionale di Danza di Roma, nonchè presso altri istituti italiani o stranieri in grado di rilasciare diplomi equipollenti.

Nel caso di possesso di diploma ottenuto in un Paese straniero si richiede di allegare anche la traduzione in italiano o in inglese. Possono comunque chiedere di prendere parte alle selezioni anche gli allievi delle quattro prestigiose istituzioni italiane prima indicate a condizione di allegare l'attestato di frequenza dell'ultimo anno delle relative scuole. Gli interessati a prendere parte alle selezioni devono inviare la propria candidatura entro l'1 marzo 2019 facendo riferimento al sito web del Teatro alla Scala, dove peraltro è possibile reperire sia il bando sia tutto quanto è necessario per compilare la richiesta di partecipazione.

SDL Tv

La nota casa di produzione televisiva SDL Tv cerca su Roma vari sosia da inserire in alcune produzioni televisive che andranno poi in onda sulle reti Mediaset.

La ricerca è indirizzata innanzitutto verso sosia di personaggi ben noti quali Totò, Fantozzi, Roberto Benigni, ma non solo. Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 28 febbraio i propri dati personali e di contatto e alcune fotografie al seguente indirizzo di posta elettronica: m.cottile @sdl2005.it.