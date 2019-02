Annuncio

Lo stipendio di febbraio 2019 è in arrivo e a breve sarà accreditato. Su NoiPa gli amministrati potranno visualizzare tutti i dettagli del cedolino di questo mese. Ma arriva anche una novità importante: l'app ufficiale per smartphone di NoiPa. Il portale ne ha dato comunicazione nelle scorse ore direttamente dalla propria pagina Facebook ma, al momento, non si sa esattamente quali funzioni essa avrà.

Stipendio febbraio 2019: elemento perequativo e conguaglio

Il cedolino di febbraio 2019 è in caricamento, nelle prossime ore gli amministrati da NoiPa potranno così vedere nel dettaglio tutte le voci relative allo stipendio di questo mese. Nel frattempo il personale della Scuola con contratto a tempo indeterminato o supplenza al 30 giugno o 31 agosto ha potuto vedere l'anteprima tramite la funzionalità "Consultazione pagamenti".

Come già riferito, questo mese sarà presente l'elemento perequativo (circa 15-20 euro) insieme agli arretrati di gennaio. Così comunicava NoiPa lo scorso 30 gennaio: "L'elemento perequativo sarà presente nel cedolino a partire dalla rata di febbraio 2019", una somma di denaro che il Governo Lega-M5S ha rifinanziato con la legge di bilancio. Nel cedolino di febbraio si applica poi il conguaglio fiscale relativo all'anno 2018, che può essere a debito o a credito (se a favore del dipendente). Si tratta in sostanza del saldo tra le ritenute d’acconto mensilmente operate e l’imposta dovuta e che potrebbe far risultare ad alcuni uno stipendio più basso, coprendo dunque il valore dell'elemento perequativo.

NoiPa cedolino febbraio: le date

La data di accredito dello stipendio di febbraio 2019 è stata anticipata al 22, dal momento che il canonico 23 cade di sabato. Il cedolino, come avviene di regola, viene caricato sulla propria area personale di NoiPa qualche giorno prima rispetto all'accredito dello stipendio e dunque in queste ore è possibile per gli amministrati leggere nel dettaglio tutte le voci contenute in esso. L'emissione speciale per i supplenti temporanei avverrà invece lunedì 18 febbraio, come di consueto.

Arriva l'app ufficiale di NoiPa

Presto sarà disponibile e utilizzabile l'app ufficiale di NoiPa, con la quale i dipendenti potranno svolgere diverse funzioni direttamente dal proprio smartphone.

Per ora non si conoscono i dettagli, infatti NoiPa, tramite la pagina Facebook, ha solo comunicato l'arrivo di tale applicazione senza fornire indicazioni precise. Un servizio che i dipendenti attendevano da tempo e che presto sarà implementato.