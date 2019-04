Attualmente, gli enti pubblici come l'Agenzia Italiana del Farmaco, la Croce Rossa Italiana e il Consiglio Nazionale delle Ricerche sono alla ricerca di personale idoneo a svolgere attività in ambito sanitario, da assegnare presso le proprie strutture.

Posizioni aperte a maggio

L'Aifa ha diramato quattro avvisi di selezione pubblica, per titoli e colloquio, con l'obiettivo di conferire incarichi di collaborazione coordinata e continuativa della durata di 24 e 36 mesi tramite l'Agenzia Italiana del Farmaco per le necessità del progetto ''potenziamento delle attività di farmacovigilanza collegate al monitoraggio dei medicinali biologici (statistico, sanitario, amministrativo, tecnico).

I titoli di studio richiesti per accedere a tali concorsi pubblici sono i seguenti:

Statistico

laurea specialistica o magistrale in materie statistiche.

Sanitario

laurea specialistica o magistrale in farmacia o CTF o medicina e chirurgia.

Amministrativo

laurea specialistica o magistrale in giurisprudenza.

Tecnico

laurea specialistica o magistrale in biologia o farmacia.

Le domande di ammissione devono essere spedite in via del Tritone 181, 00187 Roma per mezzo di A.R oppure trasmesse all'indirizzo PEC: concorsi @ pec.aifa.gov.it entro lunedì 6 maggio 2019.

La Cri seleziona con un contratto di collaborazione della durata di dodici mesi profili con la mansione di officer area partenariati, da collocare mediante il comitato nazionale ufficio di Milano (Lombardia). I titoli universitari di accesso sono i seguenti:

laurea triennale in discipline economiche o umanistiche;

diviene un plus la laurea magistrale in discipline economiche o umanistiche e la certificazione del PMO.

La domanda di partecipazione con allegato il proprio cv in formato europeo deve giungere entro venerdì 10 maggio 2019.

La Croce Rossa ricerca, con un contratto subordinato a tempo indeterminato, figure con il compito di officer amministrazione, da ubicare presso il dipartimento di segretariato regionale di Trieste (Friuli Venezia Giulia). Vengono richiesti i successivi titoli di istruzione:

laurea triennale in discipline economiche o giuridiche;

diviene un plus la laurea magistrale e specializzazione post-laurea in discipline economiche/giuridiche e l'acquisizione dell’idoneità professionale per l’Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei Conti/Albo Avvocati/Albo Commercialisti ed esperti contabili.

Infine, la Cri seleziona, con un contratto subordinato a tempo indeterminato, risorse con il ruolo di officer governance support e sviluppo associativo, comitato regionale del Molise, da posizionare tramite l'area di segretariato regionale di riferimento.

Gli eventuali candidati devono detenere questi titoli di studio:

laurea triennale nel campo delle scienze sociali oppure diploma di istruzione superiore e comprovata esperienza almeno quinquennale in incarichi simili;

diviene un plus la laurea magistrale o specializzazione post-laurea in giurisprudenza, scienze politiche, scienze della comunicazione e conformi.

Entrambe le posizioni aperte rimangono in vigore sino a lunedì 20 maggio 2019. Si precisa, che alle istanze va allegato il proprio curriculum vitae in formato europeo e il tutto va inviato alla casella mail: recruiting @ cri.it.

Ulteriore concorso pubblico

L'Istituto di Scienze Applicate e Sistemi Intelligenti ''Eduardo Caianiello'' di Napoli (Campania) con sede in Pozzuoli assume con un contratto a tempo determinato un ricercatore di livello III in possesso dei consecutivi titoli universitari:

laurea magistrale in biotecnolgie mediche classe DM 270/04;

lauree specialistiche in biotecnologie mediche classe DM 509/99;

diplomi di laurea di vecchio ordinamento parificate alle succitate classi di laurea.

La domanda di assunzione deve essere stilata e presentata soltanto telematicamente entro le ore: 18:00 di giovedì 16 maggio 2019. Per ulteriori chiarimenti contattare il sito online della ''Cnr'.