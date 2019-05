Casting attualmente aperti, a cura di Progetto Tangram, per realizzare la puntata cosiddetta pilota per un nuovo programma televisivo su rete nazionale. Le riprese verranno effettuate a Roma. Sono inoltre in corso le selezioni per la nuova edizione del famoso talent canoro X Factor, in onda sulla piattaforma televisiva di Sky. Le prossime si terranno a Milano.

Un nuovo programma televisivo

Per la realizzazione della puntata pilota di un nuovo programma televisivo che andrà poi in onda su un canale nazionale, Progetto Tangram cerca una donna di età compresa tra 25 e 30 anni, con occhi e capelli castani, lunghi fino alla spalla e disponibile, eventualmente, a modificare taglio e colore e/o a mettersi delle lenti a contatto.

Casting per Progetto Tangram e per X Factor

Le riprese verranno poi effettuate entro la fine di questo mese di maggio a Roma. Le interessate a presentare la propria personale candidatura devono, entro e non oltre il prossimo 12 maggio, inviare al seguente indirizzo di posta elettronica: progettotangram @gmail.com dati personali, riferimenti di contatto, tre fotobook, il proprio curriculum artistico-professionale, il link ad uno showreel di proprie precedenti esperienze in ambito recitativo, il link ad un breve video di presentazione girato con un cellulare (della durata massima di 30 secondi), tre autoscatti fatti sempre con il cellulare. Nell'oggetto è necessario inserire 'Pilota US'. I casting si terranno poi su convocazione.

La nuova edizione di X Factor

Sono in corso le selezioni per la realizzazione della nuova edizione di X Factor, il ben noto talent in onda sulle reti Sky. Per partecipare è necessario aver compiuto 16 anni o comunque compierli entro e non oltre il prossimo 1 settembre 2019. I minorenni devono comunque presentarsi accompagnati da entrambi i genitori. Tra i prossimi casting segnaliamo quelli che si terranno a Milano dal 18 al 20 maggio, a Piazzale Olivetti a partire dalle ore 8:00.

Si tratta di selezioni ufficiali del programma e gli interessati devono registrarsi previamente facendo riferimento al sito del programma, alla sezione casting, ovvero a: xfactor.sky.it/casting, compilando l'apposito form online, con i propri dati e riferimenti di contatto, unitamente a indicazioni relative alla propria partecipazione come cantanti, tra cui quella se ci si presenta come band e come singoli. In ogni caso sul sito di X Factor si possono reperire tutte le informazioni del caso, da seguire poi con cura.

Tra quest'ultime occorre fare molta attenzione al formato della fotografia da allegare e dei brani che si intendono proporre. Rimane comunque possibile anche far riferimento al seguente numero di telefono: 0423/402300.