Nuovi Concorsi Pubblici sono stati indetti nell'ambito della Sanità. Negli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale "Concorsi ed Esami", sono pubblicate delle selezioni per dirigenti medici, destinati all'impiego in diversi settori in varie parti d'Italia. Di seguito i requisiti, le modalità di partecipazione e le scadenze di questi bandi, espletati dall'Ospedale "Giovanni XIII" di Bergamo, l'ASP di Cosenza e le ASL di Torino, Alessandria e Taranto.

Bergamo: selezione per dirigenti medici anestesisti

L'Azienda Socio Sanitaria "Giovanni XIII" di Bergamo ha indetto una selezione, per titoli ed esami, di otto posti per dirigente medico in anestesia e rianimazione, a tempo indeterminato. I requisiti richiesti per partecipare a questa selezione sono il possesso della laurea in Medicina e Chirurgia, corredata dall'Iscrizione nell’Albo dell’Ordine dei Medici. I candidati provenienti da altri Paesi, devono essere registrati all'omologo albo professionale, con l’obbligo d’iscrizione in Italia prima dell’assunzione in servizio.

Concorsi per dirigenti medici in ASL e ospedali in varie discipline

La partecipazione al concorso richiede la registrazione obbligatoria al sito www.asst-pg23.iscrizioneconcorsi.it, seguita dall'invio della documentazione richiesta dal bando (consultabile sul sito www.asst-pg23.it) a mano, a mezzo raccomandata postale o P.E.C. (Posta elettronica certificata) all'indirizzo ufficioprotocollo@ pec.asst-pg23.it entro il 20 giugno 2019. I candidati dovranno affrontare tre prove:

scritto su relazione di un caso clinico simulato, su argomento del concorso o la soluzione di requisiti a risposta sintetica;

prova pratica su tecniche e manualità di anestesia e rianimazione, illustrate dal candidato;

prova orale sulle materie inerenti alla disciplina a concorso.

Bando per dirigenti medici in ortopedia

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza indice un bando di concorso per la copertura di sei posti per dirigenti medici, [VIDEO]nella disciplina ortopedia e traumatologia.

Possono partecipare alla selezione per titoli ed esami, i laureati in medicina con specializzazione nella disciplina richiesta o equipollente, gli iscritti all'ultimo anno di specializzazione in ortopedia: sono esentati dal requisito di specializzazione, il personale di ruolo presso altra azienda ospedaliera.

L'ammissione al concorso, prevede l'invio della domanda (disponibili sul sito dell'ente www.asp.cosenza, in Albo concorsi), con gli allegati richiesti dal bando, tramite raccomandata da recapitare all'Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza in Via Alimena 8 - 87100 Cosenza, oppure digitalmente attraverso l'invio di posta certificata a protocollo@ pec.asp.cosenza.it.

La scadenza del concorso è fissata per il 23 giugno 2019.

Concorso dirigenti medici in pediatria

Le ASL di Alessandria e Taranto hanno indetto dei concorsi per dirigenti medici, a tempo indeterminato, in pediatria.

L'Azienda Sanitaria Locale di Alessandria deve coprire 8 posti, ed ha reso noto tramite il Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte e l'Albo Pretorio dell'ente un bando, in cui si richiede a quanti intendono partecipare, il possesso del titolo di studio per esercitare la professione di medico-chirurgo, l'iscrizione all'Albo e la specializzazione nella disciplina oggetto della selezione: per l'ammissione alle prove, bisogna compilare l'apposito form al sito aslal.iscrizioneconcorsi.it/.

I posti da coprire come dirigente medico nell'ASL di Taranto sono invece nove: a questa selezione sono ammessi anche gli specializzandi in pediatria, con l'assunzione subordinata al conseguimento del titolo, ed il personale in servizio presso altre aziende del servizio sanitario nazionale, operanti nella disciplina messa a concorso. Le domande scaricabili al sito dell'ente asl.taranto.it, potranno essere spedite per posta tramite raccomandata (all'indirizzo Azienda Asl Taranto viale Virgilio n. 31- 74121 Taranto) o PEC a assunzionieconcorsi.asl.taranto @pec.rupar.puglia.it.

La scadenza per entrambi i bandi è fissata al 23 giugno 2019.

Dirigenti medici in diverse discipline: selezione in provincia di Torino

L'Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino, che si trovano in provincia di Torino, ha pubblicato un bando per la selezione di 8 dirigenti medici, per la copertura a tempo indeterminato dei posti nelle seguenti discipline:

3 posti in Anestesia e Rianimazione;

in Anestesia e Rianimazione; 2 posti in Cardiologia;

in Cardiologia; 2 posti in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;

in Igiene degli Alimenti e della Nutrizione; 1 posto in Igiene e Sanità Pubblica

Oltre al possesso della Laurea in Medicina e Chirurgia, con specializzazione in una disciplina oggetto del concorso (con esenzione per il personale di ruolo in servizio dal 1 febbraio 1998), e l'iscrizione all'Albo professionale, è necessario essere in possesso dell'abilitazione all’esercizio professionale. Bisogna inoltre versare un contributo di 10,00 euro (in nessun caso rimborsabile) per le procedure concorsuali. Tutta la documentazione necessaria per la partecipazione al bando, dovrà essere trasmessa obbligatoriamente attraverso procedura online al portale aslto5.iscrizioneconcorsi.it entro e non oltre lunedì 24 giugno 2019.