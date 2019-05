Si comunica che, al momento, la Croce Rossa, la Croce Blu, la Croce Verde, l'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza e la Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali hanno indetto alcuni bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di soggetti specializzati da assegnare in varie regioni e province d'Italia.

Concorsi pubblici a maggio

La CRI ricerca con un contratto di lavoro a tempo indeterminato personale responsabile nucleo pronto intervento e operatore polivalente servizi logistici e di emergenza, da posizionare tramite l'area emergenze di Marina di Massa (Toscana).

Concorsi Croce Rossa-Blu-Verde, Poliambulanza, FISDIR: candidature entro maggio 2019

Le qualifiche e i requisiti di accesso a tale procedura selettiva sono i seguenti:

Diploma di scuola media superiore;

brevetto di salvataggio in acqua o analogo;

diviene un plus aver conseguito la laurea.

Le domande di assunzione devono giungere per via telematica alla casella email: recruiting @ cri.it entro venerdì 17 maggio 2019.

Attualmente, la Croce Blu di Belluno (Veneto) è alla ricerca di soggetti con la mansione di operatori per gestione richiedenti asilo, operatori socio sanitari, infermieri ed educatori laureati in Scienze dell'educazione e in Scienze della formazione.

Pubblicità

La domanda di partecipazione va inviata direttamente sulla pagina ufficiale ''Croce Blu Servizi Sociali e Sanitari per il territorio bellunese > Lavora con noi''.

La Croce Verde di Padova (Veneto) ha avviato un avviso pubblico di selezione, per mobilità volontaria, per curriculum e colloquio, per l'inserimento a tempo indeterminato full time di un vicesegretario di cat. D in possesso di questi titoli universitari:

laurea specialistica in Giurisprudenza o Economia e commercio o Scienze politiche.

L'istanza va effettuata tramite A.R o con PEC all'indirizzo: croceverde.pd @ legalmailpa.it entro le ore 12:00 di venerdì 10 maggio 2019. Ulteriori chiarimenti sono reperibili sul sito online ''Pia Opera Croce Verde Padova''.

Posizioni aperte

La Poliambulanza di Brescia (Lombardia) seleziona varie figure professionali e personale sanitario con la carica di pneumologo, ortopedico, neurochirurgo e addetto amministrativo delle attività formative in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

Pneumologo

specializzazione in pneumologia;

capacità di diagnostica strumentale come la spirometria, l'ecografia toracica, ecc. e di gestione della ventilazione non invasiva;

diviene un plus l'aver una certa esperienza nel campo della diagnostica endoscopica (broncoscopie).

Ortopedico

specializzazione in ortopedia e traumatologia;

esperienza maturata in clinica mediante ulteriori enti ospedalieri.

Neurochirurgo

specialista in neurochirurgia;

detenere particolari competenze nel settore della chirurgia stereotassica o della radiochirurgia;

diviene un plus aver attuato servizi di ricerca o scientifica documentata dalla partecipazione a pubblicazioni o lavori congressuali;

è di preferenza anche l'aver esercitato in equipe multidisciplinare meglio ancora se in ambito neuro-oncologico.

Addetto amministrativo delle attività formative

laurea in scienze della formazione;

abilità del pacchetto office e degli applicativi informatici;

esperienza maturata in simili incarichi.

La candidatura previa registrazione va inoltrata direttamente sulla pagina internet 'Istituto Ospedaliero Fondazione Poliambulanza > Lavora con noi > Ricerche in corso'.

Pubblicità

La Fisdir ha bandito un procedimento selettivo, per la realizzazione di una lista distinta per ambito territoriale, per la copertura di possibili incarichi esterni come libero professionista in veste di psicologo con l'obiettivo di assicurare il servizio di classificazione su tutto il territorio italiano. I partecipanti che intendono aderire a tale bando devono detenere i successivi titoli universitari e requisiti:

Diploma di laurea in psicologia di vecchio e/o nuovo ordinamento;

risultare iscritti alla sezione A dell'albo professionale;

possesso, somministrazione, scoring e interpretazione di strumenti psicodiagnostici come WAIS-R/IV-WISC-III- Vineland Adaptive Behavior Scales;

fluente padronanza della lingua inglese;

possedere la patente di guida B e avere la disponibilità di utilizzo auto;

avere la cittadinanza italiana;

aver raggiunto la maggiore età;

diritto elettorale attivo;

assenza di carichi pendenti o procedimenti penali in atto;

non avere mai avuto situazioni spiacevoli come essere stati licenziati o allontanati da una pubblica amministrazione.

La domanda di ammissione deve essere compilata in carta semplice in base al modello allegato al vigente avviso, munita da una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità di chi sottoscrive in corso di validità.

Pubblicità

Il curriculum vitae deve essere in formato europeo, datato e firmato. L'istanza va consegnata personalmente in busta chiusa all'ufficio formazione mediante la sede della federazione o spedita tramite il servizio postale con una raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo: Fisdir in via Flaminia Nuova 830, 00191 Roma oppure trasmessa telematicamente alla casella di posta elettronica certificata: fisdir-federazione @ pec.it direttamente sul sito online ''Fisdir Federazione Italiana sport paralimpici degli intellettivo relazionali'' oppure sul portale web ''Workisjob''.