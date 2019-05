Al momento, l'Autorità Nazionale Anticorruzione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, l'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, il Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano, l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per il reclutamento di ulteriori figure esperte da assegnare in alcune sedi di lavoro situate in Italia e all'estero.

L'ANAC ha bandito un avviso di selezione interna, per la progressione tra Aree ex Art. 22, comma 15, D.Lgs. 75/2017 per il conferimento di 6 posizioni di categoria A e posizione retributiva F1, destinate al personale di ruolo dell'Autorità Nazionale Anticorruzione. Gli eventuali candidati possono presentare la domanda di ammissione entro venerdì 10 maggio 2019.

Il MEF ha attivato 5 procedimenti di selezione, per ricoprire i posti con la carica dirigenziale di livello non generale come dirigente dei servizi ispettivi di finanza pubblica (S.I.Fi.P.) dell'ispettorato generale di finanza inerente alla realizzazione di controlli amministrativo-contabili extra gerarchiche rispetto a enti e gestioni di una certa complessità e importanza presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

L'istanza va effettuata entro venerdì 10 maggio 2019. Per visionare tali procedure connettersi sulla pagina web ''Ministero dell'Economia e delle Finanze''.

L'AICS ha promosso una procedura selettiva, per l'inserimento con un contratto a tempo determinato della durata annuale, rinnovabile, di un assistente programmi educazione in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

diploma di laurea magistrale-specialistica o diploma del previgente ordinamento in economia, scienze politiche, giurisprudenza;

padronanza della lingua italiana sia scritta che parlata a livello di madrelingua o in ogni modo non inferiore al livello C2;

comprensione della lingua francese sia scritta che orale non inferiore al livello B2;

competenze dei sistemi informatici in particolare MS office (word, excel).

La domanda di partecipazione va trasmessa al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: candidature.dakar @ aics.gov.it in formato PDF non superiore ai 2 MB entro le ore: 12:00 di venerdì 31 maggio 2019.

Nell'oggetto dell'email deve essere citato: ''Senegal-assistente programmi educazione''. Per ulteriori informazioni contattare il sito online ''Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo > Lavora con noi''.

L'IPZS ha proclamato un concorso pubblico, per l'immissione a tempo indeterminato full time di un facility manager ''responsabile della struttura'' con le successive competenze specialistiche:

laurea in materie tecnico-scientifiche;

saper utilizzare il PC e il pacchetto office MS;

fluente conoscenza della lingua inglese.

La sede di lavoro si trova a Roma.

La domanda di assunzione con incluso il proprio curriculum vitae deve giungere alla casella PEC: recruiting @ agiliumhr.com entro domenica 5 maggio 2019. Per ottenere altre notizie al riguardo consultare il portale internet ''Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano > Lavora con noi''.

L'INAF ha aperto un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'assegnazione a tempo determinato di tipo A di un posto in funzione di ricercatore di III livello nel settore del progetto CHEOPS, da collocare tramite le aree lavorative di Padova e Asiago.

I titoli di studio e i requisiti richiesti sono i seguenti:

diploma di laurea in fisica o astronomia;

dottorato di ricerca in fisica o astronomia;

buona comprensione della lingua inglese sia scritta che parlata;

idoneità fisica al lavoro;

diritto di voto attivo;

essere a norma con il servizio di leva.

L'istanza deve pervenire mediante A.R all'Istituto Nazionale di Astrofisica-Osservatorio Astronomico di Padova, Vicolo dell’Osservatorio n. 5, 35122 Padova oppure tramite PEC: inafoapadova @ pcert.postacert.it entro le ore 23:59 di giovedì 16 maggio 2019.

L'istituzione GSA-Agenzia del GNSS europeo di Praga (Repubblica Ceca) ha istituito un concorso pubblico, per l'arruolamento di un agente temporaneo AD7 in qualità di galileo service engineer ''ingegnere di servizio galileo'', con i successivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in ingegneria, fisica, matematica o informatica;

ottima padronanza della lingua inglese sia scritta che orale;

capacità tecniche nell'ingegneria di sistemi e/o servizi.

La domanda di ammissione deve essere effettuata entro le ore 11:59 (GTM + 2) di lunedì 27 maggio 2019. È possibile valutare tale posizione aperta interpellando il sito online ''European Global Navigation Satellite System Agency'' o ''Farnesina''.