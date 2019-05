Attualmente, sono veramente tanti gli enti pubblici, gli istituti ospedalieri e le case farmaceutiche come il Telefono azzurro, la Lega del filo d'oro, Save the Children, Humanitas Research Hospital, Medici senza frontiere, Pfizer e Roche, che assumono nuovo personale professionale da inserire in varie località italiane ed estere.

Posizioni aperte a maggio

Il Telefono azzurro ricerca figure qualificate in funzione di regional volunteering programme coordinator ''coordinatore regionale del programma di volontariato'', da collocare tramite le zone di lavoro di Torino (Piemonte), Napoli (Campania) e Palermo (Sicilia) in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

lauree umanistiche magistrali;

eccellenti competenze negli applicativi informatici come Whatsapp, social, messaggistica, chat, email.

La candidatura deve includere il curriculum vitae aggiornato e meglio ancora se scritto in lingua inglese.

Concorsi Enti Pubblici, Aziende Ospedaliere e Farmaceutiche: invio cv a maggio 2019

La domanda di partecipazione deve essere effettuata direttamente sul sito online ''Telefono azzurro'' entro venerdì 17 maggio 2019.

La Lega del filo d'oro seleziona profili preparati con il ruolo di assistente sociale con lo specifico titolo d'istruzione e l'iscrizione all'ordine professionale, di operatore territoriale detentore della laurea in scienze dell'educazione o in educatore professionale, di operatori tecnici di assistenza che hanno conseguito la qualifica di OSS ''operatore socio sanitario''.

Le sedi lavorative interessate sono situate a Pisa (Toscana) e Modena (Emilia Romagna). Per aderire e per visionare in maniera dettagliata tali Offerte di lavoro contattare il portale web ''Lega del filo d'oro''.

Save the Children assume soggetti esperti con l'incarico di child protection head of department ''capo del dipartimento della protezione dei minori'' e di accounting head of unit ''capo unità contabile'', da assegnare nella zona occupazionale di Roma (Lazio) con missioni sul territorio nazionale ed estero.

Le domande di assunzione devono pervenire entro venerdì 17 e venerdì 31 maggio 2019. Per ulteriori indicazioni è possibile visionare la pagina internet ''Save the Children Italia''.

L'ospedale di ricerca Humanitas seleziona nuove risorse in veste di medico, farmacista e infermiere in possesso delle specifiche lauree, da accogliere presso l'area di Rozzano in provincia di Milano (Lombardia). L'invio del proprio curriculum vitae va fatto direttamente sul sito online ''Humanitas < Lavora con noi''.

I Medici senza frontiere ricercano con un contratto CO.CO.CO. di 25/30 ore a settimana personale con la mansione di dialogatore, da collocare nelle località di Firenze, Siena, Pistoia, Napoli, Salerno, Roma, Milano, Varese, Pavia, Piacenza, Bergamo, Brescia, Mantova, Verona, Vicenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Forlì. Da precisare che c'è la possibilità di dover spostarsi sul territorio nazionale.

Oltre a ciò, si assume full time per un decorso di cinque mesi con una pausa estiva che va dal 12 al 23 agosto 2019 un tirocinante area amministrazione e controllo, che abbia effettuato un corso di studi inerente a quello richiesto.

La sede di lavoro è posizionata a Roma. La domanda di ammissione accompagnata dal proprio curriculum vitae e da una lettera di motivazione va inoltrata entro domenica 12 maggio 2019. I partecipanti che sono ritenuti idonei vengono invitati ai colloqui mercoledì 15 maggio 2019. Per avere ulteriori chiarimenti collegarsi sul portale web ''Medici senza frontiere > Lavora con noi''.

Altre ricerche in corso

La ditta farmaceutica Pfizer seleziona profili in qualità di production supervisor, visual inspection ''supervisore alla produzione, ispezione visiva'' e microbiology technician ''tecnico di microbiologia'' in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in economia o in ingegneria;

ottime competenze in matematica, comunicazione, organizzazione e gestione aziendale;

laurea in scienze biologiche, biotecnologiche.

Le zone lavorative si trovano a McPherson-Kansas-United States e a Cambrige-Massachusetts-United States. È possibile aderire a tali posizioni aperte direttamente sulla pagina internet ''Pfizer > Ricerca offerte di lavoro''.

La casa farmaceutica Roche assume figure con la nomina di RCSC application specialist ''specialista dell'applicazione RCSC'' e di strategic account manager ''account manager strategico'', da introdurre nelle zone di lavoro di Monza-Brianza e Roma. Vengono richieste le seguenti qualifiche e requisiti:

laurea in tecnologia medica, scienze biomediche, ingegneria meccatronica;

ottima padronanza della lingua inglese, diviene un plus la conoscenza della lingua italiana. Tuttavia, la comprensione della lingua rumena è obbligatoria;

laurea in materie scientifiche come biologia, CTF, biotecnologie, ecc.

Le domande di adesione terminano venerdì 10 e lunedì 20 maggio 2019. Per valutare al meglio tali opportunità lavorative collegarsi sul sito online ''Roche''.