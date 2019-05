L'azienda sanitaria provinciale di Palermo inizia una nuova fase lavorativa con un massiccio bando di concorso che porterà all'assunzione di 377 posti di lavoro a tempo indeterminato. Le delibere attuative sono state firmate dal direttore generale Daniela Faraoni e pubblicate ieri all'albo aziendale. Il 31 maggio il bando di concorso dovrebbe comparire sulla Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

Bando di concorso all'ASP di Palermo per numerosi profili professionali

Il bando era atteso da tempo nel capoluogo di provincia siciliano, la direzione ha portato a termine quanto aveva annunciato.

Saranno infatti 377 i nuovi ingressi nell'ASP di Palermo. Di questi 117 riguardano il comparto, 68 sono riservati ai soggetti disabili e 192 per la dirigenza.

Per il direttore generale Faraoni, l’Assessorato alla salute vuole dare avvio a un nuovo ciclo e a un nuovo periodo di miglioramento e innovazione, nonché favorire un ricambio delle risorse umane. Per il direttore Faraoni sarà importante anche il processo che dovrebbe migliorare i sistemi organizzativi aziendali.

Offerte di lavoro, bando di concorso ASP Palermo

La nuova linea di miglioramento delle prestazioni sanitarie offerte alla cittadinanza sembra dunque tracciata positivamente. Per la Faraoni dunque è palese la volontà del comparto e della dirigenza di rafforzare un percorso di rinnovamento per la sanità del capoluogo. C'è ottimismo e fiducia in quanto proposto, sottolineando ancora, che è tutto stato organizzato e predisposto di concerto con le organizzazioni sindacali presenti sul territorio oltre che con l’Assessorato alla salute al fine di favorire nuovi ingressi e stabilizzare quelli definiti come 'precari storici'.

I posti disponibili nel comparto e nella dirigenza dell'ASP Palermo

Nel dettaglio del bando di concorso si evince come i 117 posti disponibili nel comparto siano afferenti nella categoria D, mentre per la dirigenza sono ben 192 i posti, distribuiti tra le varie sezioni di medicina e chirurgia e amministrazione. Particolare attenzione anche ai soggetti disabili per cui sono stati previsti 68 ingressi per titoli e colloquio e contestuale indizione di concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di quei posti per i quali la procedura di mobilità dia esito negativo in tutto o in parte.

La compilazione delle domande di concorso

Le domande di concorso saranno da presentare esclusivamente per via telematica, pena l'esclusione dal bando. Si dovrà utilizzare solamente la specifica applicazione che si può scaricare dal sito internet dell'ASP Palermo all'indirizzo istituzionale nella sezione concorsi. Il termine per presentare le istanze sarà 30 giorni dopo la pubblicazione in Gazzetta.