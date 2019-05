Ancora aperti 3 bandi per la partecipazione alle selezioni e concorsi per la professione di biologo, tecnico di laboratorio biomedico e assistente biblioteca. I bandi verranno espletati presso l'Ente di Supporto Tecnico Amministrativo della Regione Toscana (biologo); l'ASP di Ragusa (tecnico biomedico) e presso il Comune Cernusco sul Naviglio (assistente biblioteca).

Bando per dirigente biologo

L'ESTAR della Regione Toscana ha indetto un concorso pubblico, per la copertura di un dirigente biologo, nella disciplina di Igiene degli Alimenti e Nutrizione, da assegnare al Laboratorio di Ricerca di Oncologia ed Ematologia Pediatrica.

Concorsi pubblici per differenti posizioni.

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea Vecchio Ordinamento, Specialistica o Magistrale in Scienze Biologiche;

Specializzazione in Igiene degli Alimenti e Nutrizione;

Altri titoli equivalenti.

Invio domande

I candidati devono presentare le domande mediante procedura telematica, connettendosi al sito Estar, entro il 6 giugno prossimo. Per chiarimenti è possibile reperire il testo completo del bando, nel sito: estar.toscana.it - concorsi - concorsi e selezioni in atto.

Pubblicità

Concorso tecnico di laboratorio biomedico

L'Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa indice un avviso pubblico, per la formulazione di graduatorie straordinarie per differenti profili sanitari, tra cui uno per il ruolo di tecnico di laboratorio biomedico. Oltre ai requisiti generali, il candidato deve aver conseguito un Diploma Universitario o titolo equipollente ai fini dell’esercizio dell’attività professionale, con iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di partecipazione

La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo online, nel sito di suddetta azienda sanitaria, entro il 21 maggio prossimo. Ricordiamo che il presente bando integrale è pubblicato, nel portale: asp.rg.it - alla voce: amministrazione trasparenza - bandi di concorso.

Selezione assistente biblioteca

La Città di Cernusco nel Naviglio, appartenente alla provincia di Milano ha emanato un concorso pubblico, per l'assunzione con contratto a tempo indeterminato di un assistente biblioteca.

Pubblicità

Possono prendere parte al concorso: i cittadini italiani o dell'Unione Europea che abbiano conseguito un Diploma di Maturità di durata quinquennale. Inoltre è richiesta la conoscenza basilare della lingua inglese e la conoscenza dei più diffusi programmi informatici applicativi.

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, deve essere indirizzata al Comune di Cernusco sul Naviglio è presentata, con uno dei seguenti modi: direttamente al protocollo generale, a mezzo raccomandata o mediante posta elettronica certificata personale.

Pubblicità

La scadenza è fissata al 10 giugno. È possibile reperire il testo integrale del concorso, visitando il sito istituzionale del comune.