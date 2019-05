Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, numero 31 del 19 aprile 2019, è stato pubblicato un bando di concorso per selezionare 15 educatori professionali. Il termine per inviare la propria candidatura è il 20 maggio alle ore 23:59. L'ospedale Humanitas ricerca figure professionali da inserire con la mansione di infermiere ambulatoriale e con la mansione di infermieri nel reparto degenze. Sul sito di Humanitas non è indicata una data di scadenza per presentare la candidatura per entrambe le posizioni. Per potere inviare la propria candidatura a queste posizioni è necessario essere in possesso di requisiti specifici.

Bando di concorso per educatori professionali a Bari e ricerca di infermieri in Humanitas.

Bando di concorso per educatori professionali

Per poter partecipare al bando di concorso per educatori professionali gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: essere cittadini italiani o appartenere a uno degli Stati membri; essere in possesso di idoneità psico-fisica per la mansione per la quale si concorre; godere dei propri diritti civili e politici; avere conseguito una laurea triennale abilitante all'esercizio della professione di educatore professionale; essere iscritto all'albo professionale.

Pubblicità

La domanda potrà essere inviata solo per via telematica utilizzando il format disponibile sul sito della regione Puglia. Il candidato dovrà allegare un versamento, non rimborsabile, per la partecipazione al concorso. In caso di esubero di candidature la commissione esaminatrice si riserva la facoltà di indire una prova preselettiva per effettuare una prima scrematura. Le prove d'esame saranno tre: una prova scritta che consiste nel redarre un elaborato oppure nel dare soluzioni a quesiti a risposta sintetica; una prova pratica che consiste nell'esecuzione di tecniche relative alla professione per la quale si concorre; una prova orale che verte sulle materie oggetto della prova scritta e pratica.

Il superamento delle prove è subordinato ad una valutazione di almeno 21/30, nella prova scritta e 14/20 nella prova pratica e nella prova orale. I candidati dichiarati vincitori del concorso saranno inviati a prendere servizio entro i termini stabiliti dell'azienda, la comunicazione viene effettuata tramite l'invio di un telegramma. Si specifica che la sede di lavoro è la città di Bari.

Ospedale Humanitas: posizioni aperte per infermiere ambulatoriale e per degenze

L'ospedale di ricerca Humanitas seleziona nuove risorse in veste di infermiere ambulatoriale e infermiere per degenze.

Pubblicità

L'invio del proprio curriculum vitae va fatto direttamente sul sito online ''Humanitas < Lavora con noi''. Gli aspiranti candidati per la posizione di infermiere ambulatoriale devono essere in possesso dei seguenti requisiti: laurea in scienze infermieristiche; titolo preferenziale costituirà la aver maturato esperienza pregressa in altre strutture ospedaliere. Il contratto di lavoro offerto è di collaborazione libero professionale e le sedi di lavoro sono Milano e Varese.

Pubblicità

Si ricercano altresì infermieri da inserire nel team di professionisti delle degenze. Il candidato ideale ha i seguenti requisiti: ha conseguito una laurea in scienze infermieristiche; è iscritto all'ordine professionale degli infermieri; è un neo-laureato che ha maturato al massimo 2 anni di esperienza pregressa.