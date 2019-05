Sono attualmente aperti i casting, a cura dell'agenzia Cineworld Roma, per la ricerca di varie figure per la realizzazione di due serie televisive. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per la ricerca di giovani ambosessi per realizzare la campagna pubblicitaria video per il 2019 del parco acquatico Aquafan di Riccione.

Cineworld Roma

La nota agenzia di casting Cineworld Roma cerca per la realizzazione di una serie televisiva bambini di età compresa tra 6 e 12 anni, di etnia bengalese.

Casting di Cineworld Roma per 2 serie TV e dell'Aquafan per spot pubblicitari

I genitori o i tutori dei bambini interessati a candidarsi devono inviare al seguente numero di telefono: 340/6016289, tramite WhatsApp, i propri dati e i riferimenti di contatto nonché una fotografia del bambino. Sempre Cineworld Roma cerca poi, per una nuova Serie TV cantanti (solo uomini) di età compresa tra 30 e 40 anni. Gli interessati a presentare la propria personale candidatura devono in questo caso inviare i propri dati personali e di contatto, fotografie e quanto ritengono utile al fine di una accurata valutazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: laurabossa@cineworldroma,com.

Pubblicità

Anche al fine di reperire ulteriori informazioni e dettagli consigliamo comunque di visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma.

Aquafan

Per la realizzazione della campagna pubblicitaria video per il 2019 del noto parco dei divertimenti Aquafan di Riccione (in provincia di Rimini) sono attualmente in corso le selezioni. In particolare, la richiesta è indirizzata verso ragazzi e ragazze di età compresa tra 14 e 18 anni, residenti nella provincia di Rimini.

Per poter presentare la propria candidatura non si richiedono precedenti esperienze recitative o partecipazioni alle riprese di spot e video, anche se ovviamente si ritiene necessario il possesso di una notevole spontaneità e spigliatezza. Gli interessati devono far riferimento al sito web di Aquafan, alla sezione casting, dove è possibile trovare ogni ulteriore informazione e scaricare il modulo per candidarsi che dovrà poi essere compilato attentamente e portato in sede di selezioni, assieme a un proprio documento di identità.

Pubblicità

In tale ambito i minorenni dovranno essere accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci. I casting si terranno mercoledì 15 maggio dalle ore 14 alle ore 18, 30 presso l'Oltremare Theatre, sulle colline riccionesi e nell'ambito della provincia di Rimini, e quanti supereranno le selezioni prenderanno successivamente parte alle riprese degli spot tra lunedì 20 e venerdì 24 maggio. Ricordiamo che l'Aquafan di Riccione (Viale Ascoli Piceno, 6) riaprirà al pubblico l'1 di giugno.