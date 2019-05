Sulla Gazzetta Ufficiale numero 30 del 16 aprile scorso è stato pubblicato un bando di concorso pubblico per 60 figure professionali da assumere con la mansione di OSS (operatore socio sanitario), la sede di lavoro è l'Azienda Ospedaliera 'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli'. Per potere inoltrare la propria candidatura è necessario essere in possesso di specifici requisiti ed inviare il tutto entro il 16 maggio.

Concorso pubblico per 60 operatori socio sanitari

I candidati per il concorso pubblico per operatori socio sanitari devono essere in possesso di appositi requisiti: essere cittadini italiani o appartenere a uno degli Stati membri dell'Ue; essere disponibile a lavorare su turni di 24 ore e nei giorni festivi; godere dei propri diritti civili e politici; possedere idoneità psicofisica per l'impiego per il quale ci si candida; non essere stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione; essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Operatori Socio Sanitari: offerte di lavoro a Napoli per selezionare 60 figure professionali.

Infine è richiesto il possesso del titolo specifico di operatore socio sanitario conseguito a seguito del superamento di corso di formazione della durata di 12 mesi.

Come candidarsi

Per potersi candidare è necessario effettuare l'iscrizione sul sito del Policlinico di Napoli. La domanda può essere presentata solamente tramite procedura telematica e per partecipare bisogna allegare i seguenti documenti: documento d'identità in corso di validità; la ricevuta di pagamento del contributo delle spese concorsuali; eventuali documenti che comprovano il possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo; copia completa e firmata della domanda prodotta attraverso il portale stesso del Politecnico.

I documenti devono essere allegati in formato pdf e i candidati dovranno fornire un indirizzo Pec (posta elettronica certificata) sul quale potranno essere eventualmente contattati. L'elenco dei candidati ammessi e dei candidati non ammessi verrà pubblicato solo sul sito web del Politecnico nello spazio dedicato ai concorsi. In caso sopraggiunga un numero elevato di candidature al fine di effettuare una prima scrematura potrà essere indetta una prova preselettiva: la sede, l'orario e la data della stessa verranno pubblicati sul sito internet aziendale.

Prove e valutazioni

Gli aspiranti candidati al concorso per Oss saranno sottoposti ad una prova orale ed una pratica. La commissione esaminatrice si riserva la facoltà di assegnare un punteggio massimo di 100 così ripartiti: 40 punti per i titoli in possesso di ogni singolo candidato e 60 punti per le prove. I 40 punti saranno ripartiti secondo la seguente modalità: titoli di carriera punti 12; titoli accademici e di studio punti 4; pubblicazioni e titoli scientifici punti 4; curriculum formativo professionale punti 20.

I 60 punti relativi alle prove d'esame saranno così ripartiti: 30 per la prova orale e 30 punti per la prova pratica. Ill superamento di entrambe le prove è subordinato al raggiungimento di almeno 18/30. Il superamento della prova pratica permette di accedere alla prova orale. La prova pratica e la prova orale verteranno sull'esecuzione di tecniche specifiche connesse alla qualifica professionale richiesta. Gli esiti delle prove saranno pubblicate sul sito web dell'l'Azienda Ospedaliera.