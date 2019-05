Sono attualmente in corso le selezioni di figuranti semplici e speciali nonché di piccoli ruoli per un nuovo film prodotto da Ismaele Film, e di attori e attrici per un video pubblicitario destinato al web.

Un nuovo film

Per un nuovo film diretto da Andrea Ferrante, e dal titolo provvisorio Male ma non malissimo, sono in corso le selezioni per la ricerca di figuranti semplici e speciali e di piccoli ruoli. Le riprese verranno poi effettuate nel corso del prossimo mese di giugno a Bari.

Casting per un film prodotto da Ismaele Film e per un video pubblicitario

Il film verrà prodotto da Vito Caglianelli per Ismaele Film. La richiesta è indirizzata verso le seguenti figure: bambini e bambine di età compresa tra 6 e 11 anni, ragazzi e ragazze con fisico alquanto atletico e di età tra 18 e 30 anni, disponibili a riprese in cui indossano un costume da bagno, ragazzi e ragazze della stessa fascia di età degli ultimi indicati e del tutto senza abbronzatura, uomini e donne tra 60 e 75 anni, ma anche fino a 80 anni con i segni dell'età impressi sul viso e sulle mani e alquanto magri, ambosessi di età compresa tra 30 e 60 anni, bagnini/e tra 25 e 35 anni con struttura fisica atletica e disponibili a scene in costume da bagno, uomini e donne tra 40 e 80 anni con mani e viso marcati dal lavoro, ambosessi di età compresa tra 18 e 30 anni, di colore, musicisti ambosessi tra 18 e 50 anni, con il proprio strumento musicale, vari uomini e donne tra 18 e 60 anni di nazionalità cinese, giapponese, russa, tedesca.

Pubblicità

Si precisa che verranno preferite le candidature di quanti risiedono o, quantomeno, hanno un appoggio a Bari. I casting si terranno lunedì 13 maggio nel capoluogo pugliese, presso il 'Mozart Cafè Poggiofranco' (Via Ciasca, 9), dalle ore 9 alle 14 e dalle 15 alle ore 17:30. Gli interessati devono presentarsi direttamente portando con sé la fotocopia del proprio codice fiscale e della carta di identità unitamente a quella del proprio codice Iban. Gli extracomunitari saranno tenuti a presentare anche la copia del proprio permesso di soggiorno. Infine, i minori potranno prendere parte alle selezioni solamente se accompagnati dai genitori o da chi ne fa le veci.

Un video pubblicitario

Per la realizzazione di un interessante video di carattere pubblicitario destinato al web, sono in corso le selezioni di attori e attrici. Le riprese verranno poi effettuate entro la fine del mese di maggio a Torino. In particolare la richiesta è indirizzata verso un attore e un'attrice di età compresa tra 30 e 40 anni, entrambi con mani particolarmente belle e curate e residenti o domiciliati a Torino. L'attrice deve avere un look 'post rock' e l'attore essere particolarmente elegante e mostrare un carattere forte e deciso.

Pubblicità

Gli interessati devono inviare entro e non oltre il prossimo 13 maggio i propri dati personali e di contatto allegando poi tre fotografie alquanto recenti in primo piano, a figura intera e delle proprie mani al seguente indirizzo di posta elettronica: anchovy@planctonstudio.com.