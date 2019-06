La calura estiva non ferma le associazioni sindacali che hanno programmato un discreto calendario di scioperi per luglio. Si comincia subito il primo del mese, che è un lunedì, con l’astensione dal lavoro di 24 ore da parte del personale dell’azienda RFI di Napoli. I lavoratori incroceranno le braccia per 24 ore a partire dalle 21:00 del 1 luglio per terminare alle 20:59 del 2 luglio. Martedì 2 luglio sarà l’azienda Mercitalia della regione Calabria a fermare i treni per otto ore, dalle 9:00 alle 16:59.

Scioperi Trenitalia e Trenord

I treni si fermeranno in Lombardia venerdì 5 luglio per otto ore, dalle 9:00 alle 16:59. Sarà il personale di terra dell’azienda Mercitalia ad incrociare le braccia. Trasporti merci fermi anche in Campania mercoledì 3 luglio dalle 9:00 alle 17:00 da parte dell’Interporto. Tra sabato 6 e domenica 7 luglio Trenitalia farà sciopero in Veneto a partire dalle 23:00 del 6 luglio fino alle 22:00 del 7 luglio. Saranno i macchinisti, i capitreno e tutto il personale mobile ad astenersi dal lavoro.

Domenica 7 luglio il personale Trenitalia della regione Marche incrocerà le braccia dalle 10:01 alle 17:59. Lunedì 8 sarà sempre Trenitalia a fermare i treni dell’impianto di manutenzione della stazione di Pisa: orario sciopero dalle 9:01 alle 16:59. In Lombardia il personale Trenord si asterrà dal lavoro dalle 3:00 del 14 luglio alle 2:00 del 17 luglio. A Napoli il 18 luglio il personale della società RFI non lavorerà dalle 21:00 del 18 luglio alle 20:59 del 19 luglio.

Sciopero degli aerei di 24 ore

Il periodo estivo è notoriamente stagione di vacanze e di viaggi. Non farà piacere a chi intende programmare le ferie per luglio sapere che gli aerei non viaggeranno per diversi giorni. Nello specifico venerdì 5 luglio il personale che si occupa delle pulizie dell’aeroporto di Palermo si asterrà dal lavoro dalle ore 00:00 alle 23:59. Mercoledì 10 luglio il personale delle società Air Italy e Babcock farà sciopero dalle 12:00 alle 16:00.

Sono state programmate 24 ore di sciopero dalle 00:00 alle 23:59 per venerdì 26 luglio da parte del personale navigante del gruppo Alitalia e quello degli aeroporti di Milano Linate e Milano Malpensa.

Stop dei mezzi pubblici: fermi bus e taxi

Martedì 9 luglio è previsto uno sciopero dei taxi a livello nazionale che interesserà l’intera giornata. Si continua con il trasporto pubblico locale che inizierà a fermare i mezzi pubblici nella giornata del 5 luglio: 24 ore di stop della parte del personale ATC di Capri in provincia di Napoli.

La stessa giornata si asterranno dal lavoro con il medesimo orario anche il personale ARFEA di Alessandria e il personale Etna Trasporti di Enna. Sabato 6 luglio 24 ore di sciopero da parte della società Starter Romagna di Rimini e due giorni più tardi, lunedì 8 luglio, sarà il personale EAV di Napoli ad incrociare le braccia per 24 ore. Concludono l’ondata di scioperi dei mezzi pubblici il personale del gruppo ATM di Milano che non lavorerà per 24 ore giovedì 11 e il personale dell’azienda SETA di Reggio Emilia che non farà viaggiare i propri autobus per 6 ore sabato 13 luglio, dalle 16:02 alle 22:02.

