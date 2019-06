Il noto comico Checco Zalone (il cui vero nome è Luca Medici) torna sul set con un nuovo film dal titolo Tolo Tolo, di cui è interprete ma anche regista. Le riprese, molte delle quali effettuate all'estero, sono già iniziate, ma ora servono nuove comparse e quindi sono in corso le relative selezioni.

Il film

Dopo lo straordinario successo riscosso dal film Quo Vado?, diretto dal regista Gennaro Nunziante e con Checco Zalone come interprete principale, ora sono in corso le riprese per la realizzazione di Tolo Tolo che non solo vede in Zalone, il cui vero nome è Luca Medici, come protagonista principale, ma anche nel ruolo di regista.

Il titolo rimanda a una particolare espressione utilizzata da un bambino di origini africane al momento del suo incontro con il personaggio interpretato da Checco Zalone, e cioè un comico napoletano costantemente minacciato da un pericoloso boss. Indubbiamente non sarà facile raggiungere e magari perfino superare il record di incassi di Quo Vado?, così come dei precedenti film, tutti diretti da Gennaro Nunziante, dai titoli rispettivamente: Cado dalle nubi, Che bella giornata, Sole a Catinelle, ma in molti sono convinti che anche Tolo Tolo raggiungerà in breve i vertici delle classifiche dei film in uscita.

Casting per il nuovo film di Checco Zalone

Peraltro il film dovrebbe essere nelle sale cinematografiche il prossimo 25 dicembre, un periodo dell'anno che finora ha sempre portato fortuna a Zalone. Ricordiamo poi che i film con il noto comico hanno ottenuto un enorme successo anche quando sono stati proposti in ambito televisivo, con record di ascolti davvero eccezionali. Tolo Tolo è ambientato in vari luoghi, tra cui Marocco, Kenia, Italia (innanzitutto Roma, Bari e provincia) e le riprese sono già partite da tempo. Il film, prodotto da Taodue e distribuito da Medusa, prevede la presenza nella colonna sonora di almeno due brani di Zalone.

I casting

La scena iniziale del nuovo film è stata girata a Gravina, nel locale 'Murgia e Sushi', e ora Checco Zalone, dopo varie riprese all'estero, girerà altre scene di nuovo in Italia. A tale scopo, per le riprese da effettuare il prossimo 10 giugno nei pressi di Monopoli, sono stati fissati dei casting che si terranno mercoledì 5 giugno proprio nella cittadina pugliese, per l'esattezza a Palazzo Palmieri dalle ore 10 alle ore 18. In particolare, la richiesta è focalizzata su maggiorenni ambosessi, tutti giovani, di origine africana o turca, ma possono proporsi anche italiani a condizione che abbiano lineamenti di tipo 'orientaleggiante'.

I selezionati prenderanno poi parte al film come comparse. Gli interessati devono presentarsi direttamente, muniti di fotocopia di un proprio documento di identità e del codice fiscale.