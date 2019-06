Selezioni attualmente in corso per un film diretto da Sergio e Isadora Pacelli, da girare a Roma. Sono inoltre ancora aperte le selezioni per realizzare un importante musical dal titolo Biancaneve, regia di Tato Russo.

Un nuovo film

Per la realizzazione di un nuovo film diretto da Sergio e Isadora Pacelli, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma nel corso di questa estate, sono attualmente aperte le selezioni per la ricerca di attori, attrici e figuranti di età compresa tra 18 e 80 anni.

I candidati devono avere una certa dimestichezza con il gioco del biliardo, ma possono candidarsi anche coloro che non hanno acquisito particolari abilità in tale ambito. Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, unitamente ad alcune fotografie, al proprio curriculum artistico, se possibile anche ad un video, al seguente indirizzo di posta elettronica: produzionepacelli@gmail.com.

Uno spettacolo musicale

Sono in corso le selezioni per realizzare un musical dal titolo Biancaneve, diretto da Tato Russo.

In particolare, la richiesta è indirizzata verso questi ruoli: Biancaneve, attrice di bella presenza ed età compresa tra 18 e 25 anni, soprano; Brutalia, attore/ballerino di statura non inferiore a 1,75 cm, baritono o tenore rock; sette nani, uomini e donne in possesso di rilevanti abilità recitative con vocalità che spazia dal rock al pop passando per il rap, con buone capacità nel settore della danza; madre, di età compresa tra 30 e 50 anni, attrice di bella presenza e soprano quanto a vocalità; principe, attore/ballerino di bella presenza e di età compresa tra 18 e 30 anni, alto non meno di 1,75 cm e con voce tenorile; cacciatore, attore tra 30 e 50 anni, alto almeno 1,75 cm, con voce da basso o baritono in stile rock.

Si cercano poi ulteriori ballerini, cantanti, attori, di qualsiasi etnia e per la copertura di diversi ruoli.

Infine, per la formazione di un coro, si cercano ballerini/acrobati/atleti, tutti in possesso di notevoli capacità di tipo recitativo e con una vocalità tra il rap, il rock e il pop. Gli interessati devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando una fotografia in primo piano e una a figura intera nonché il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: biancanevemusical@tiscali.it.

Quanti si candidano per un ruolo particolare devono specificarlo nella domanda da inviare e allegare, a tal proposito, anche un audio dimostrativo. I casting si svolgeranno poi su convocazione, dopo un'attenta e accurata preselezione online svolta sulla base della documentazione presentata.