In queste settimane sono attivi vari Concorsi Pubblici per la professione di psicologo, educatore asilo nido e insegnante all'infanzia. I bandi, con scadenza fra giugno e luglio, sono stati pubblicati dal Comune di Milano per la professione di psicologo e dal Comune di Padova per quanto riguarda il ruolo di educatore asilo nido e insegnante all'infanzia.

Avviso pubblico per psicologo a Milano

Il Comune di Milano ha emanato un avviso pubblici per l'individuazione di due psicologi, nell'ambito della progettazione e realizzazione di attività di promozione della salute mentale di 'Minori Stranieri Non Accompagnati (MSNA)'.

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Non essere dipendenti a tempo indeterminato del Comune di Milano;

Diploma di laurea in psicologia;

Iscrizione all’Ordine professionale degli psicologi.

Invio della domanda

Per entrambi gli avvisi i candidati dovranno inviare il proprio curriculum vitae alla casella di posta elettronica: PSS.EmergenzeSociali @comune.milano.it, entro il 19 giugno 2019, specificando nell'oggetto della mail: l'avviso al quale si intenda prendere parte. I testi integrali degli avvisi sono disponibili nel sito del Comune di Milano alla sezione 'bandi attivi'.

Concorsi per psicologo, educatore e insegnante.

Concorso per educatore asilo nido e insegnante scuola infanzia a Padova

Il Comune di Padova indice tre concorsi pubblici, tra cui due per l'assunzione di 28 posti di educatore asilo nido e 10 posti di insegnante scuola infanzia, con contratto a tempo indeterminato. Coloro che desiderano presentare la domanda devono aver conseguito uno dei seguenti specifici requisiti:

Educatore asilo nido

Diploma di laurea in pedagogia;

Oppure, diploma di laurea in scienze dell’educazione;

Oppure, diploma di laurea in scienze della formazione primaria o diploma di laurea in psicologia (vecchio ordinamento);

Altri titoli afferenti,

Insegnante scuola infanzia

Diploma di Laurea in scienze della formazione primaria, indirizzo scuola dell’infanzia;

Oppure, Diploma di Laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria;

Diploma di maturità magistrale.

Presentazione delle domanda

Le domande di partecipazione dovranno essere redatte unicamente in via telematica, entro il prossimo 10 luglio, collegandosi al portale online: istanzeonline.comune.padova.it.

Alle istanze è necessario allegare: la ricevuta di pagamento della tassa di concorso pari ad € 10,00; la copia di un documento di identità personale, in corso di validità e il titolo di studio richiesto. E' possibile reperire i testi completi dei concorsi, visitando il sito: padovanet.it/notizia/20190611/concorsi-pubblici-scadenza-il-10-luglio-2019