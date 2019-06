Al momento, alcuni enti pubblici come l'Agenzia del Demanio, il Consiglio nazionale delle ricerche e varie Università italiane hanno aperto nuovi bandi di concorso, per l'assunzione di ulteriori risorse altamente preparate da sistemare in numerose città d'Italia.

Bandi di concorso a giugno

L'Agenzia del Demanio ha promosso un concorso pubblico, per la copertura di un posto con la mansione di tecnico di direzione regionale, da regolarizzare con un contratto a tempo indeterminato e da posizionare nell'area di Milano (Lombardia) in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in ingegneria civile ed edile;

laurea in architettura;

diviene fondamentale avere l'abilitazione all'esercizio della professione da minimo tre anni;

saper usare il pacchetto office;

si richiede l'abilitazione alla conduzione di automezzo, patente di categoria B.

La domanda di adesione deve essere presentata entro le ore 24:00 di venerdì 14 giugno 2019.

L'università di Genova (Liguria) ha aperto un bando di concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca inerenti al XXXV ciclo, di durata triennale, per 313 posti, di cui 242 ubicazioni con borsa. I candidati per essere ammessi devono possedere i titoli e i requisiti indicati di seguito:

laurea specialistica-magistrale;

non vi sono limiti di età e di cittadinanza.

L'istanza per concorrere a tale procedura di selezione deve pervenire telematicamente entro le ore 12:00 di mercoledì 12 giugno 2019.

Per ottenere maggiori informazioni è possibile collegarsi sulla pagina web ufficiale ''Università degli Studi di Genova Area Didattica e Internazionalizzazione settore Dottorato di Ricerca''.

Il Gran Sasso Science Institute di L'Aquila (Abruzzo) ha bandito un concorso pubblico, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo al Gssi, anno accademico 2019/2020. Si precisa che il Gssi offre 31 borse di dottorato di durata quadriennale in quattro differenti settori:

astroparticle physics (9);

mathematics in natural, social and life sciences (8);

computer science (7);

urban studies and regional science (7).

Da tenere in considerazione che la lingua ufficiale per ogni corso di dottorato è l'inglese.

La domanda di partecipazione deve giungere mediante il modulo online accessibile all'indirizzo: www. gssi.it/phd/ entro le ore 18:00 di martedì 18 giugno 2019. Coloro che desiderano avere più indicazioni al riguardo possono contattare il portale internet ''Infn Laboratori Nazionale del Gran Sasso''.

L'università di Pavia (Lombardia) ha indetto alcune selezioni comparative, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca del XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020, di seguito elencati a seconda delle macroaree di attinenza:

Macroarea di scienze e tecnologie

bioingegneria, bioinformatica e tecnologie per la salute;

computational mathematics and decision sciences in convenzione con l'ateneo della Svizzera italiana;

fisica;

scienze chimiche e farmaceutiche e innovazione industriale;

scienze della terra e dell'ambiente;

design, modeling, and simulation in engineering;

ingegneria elettronica, informatica ed elettrica;

microelettronica.

Macroarea di scienze della vita

genetica, biologia molecolare e cellulare;

medicina sperimentale;

psychology, neuroscience and data science;

scienze biomediche;

translational medicine.

Macroarea di scienze umanistiche e sociali

diritto privato, diritto romano e cultura giuridica europea;

diritto pubblico, giustizia penale e internazionale;

economics in convenzione con l'ateneo degli studi di Milano;

scienze del testo letterario e musicale;

scienze linguistiche in convenzione con l'ateneo degli studi di Bergamo;

storia.

Le istanze devono pervenire telematicamente usufruendo dell'apposito procedimento disponibile all'indirizzo: http:// studentionline.unipv.it/esse3/Home.do (area riservata) entro le ore 17:00 (orario italiano) di mercoledì 19 giugno 2019.

L'Humanitas University di Milano ha attivato un concorso pubblico, per l'ammissione al corso di dottorato di ricerca in molecular and esperimental medicine del XXXV ciclo, anno accademico 2019/2020. I requisiti di accesso sono i seguenti:

laurea magistrale o qualifica equivalente rilasciata da un'università straniera (solitamente indicata come master);

essere iscritti nell'albo dei medici;

detenere la specializzazione in medicina.

I posti messi a disposizione sono 8.

La domanda di adesione previa registrazione deve essere fatta entro giovedì 20 giugno 2019. Per reperire maggiori delucidazioni è possibile connettersi direttamente sul sito online ''Humanitas University''.

Altre posizioni aperte a luglio

L'istituto di nanotecnologia sez. di Lecce (Puglia) ha promulgato una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per l'accoglimento con un contratto di lavoro a tempo determinato di un ricercatore di III livello in possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione:

laurea magistrale o specialistica o V.O. in ingegneria biomedica, ingegneria elettronica o biotecnologie,

laurea magistrale (classe DM 270/04) LM-21, LM-29, LM-9, LM-8;

laurea specialistica (classe DM 509/99) 26-S, 32-S, 9-S, 8-S;

diplomi di laurea di vecchio ordinamento equiparati alle predette classi di laurea.

L'istanza deve essere compilata e presentata unicamente per via internet, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione nella sezione ''concorsi'' del sito ''Cnr'' all'indirizzo: https:// selezionionline.cnr.it entro lunedì 1 luglio 2019.