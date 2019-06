Si avvisa che attualmente sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale vari bandi di concorso da parte di alcuni enti pubblici come l'università Alma Mater Studiorum e alcuni comuni italiani, per l'assunzione di nuovi profili esperti con l'incarico di architetto, ingegnere e geometra.

Bandi di concorso a giugno

L'Alma Mater Studiorum università di Bologna (Emilia Romagna) ha indetto una procedura di valutazione comparativa, per titoli e discussione pubblica, per l'immissione di figure in qualità di ricercatore a tempo determinato full time, ambito concorsuale 08/C1-design e progettazione tecnologica dell'architettura, per il campo scientifico disciplinare ICAR/10 architettura tecnica.

Pubblicità

Pubblicità

Le attività da svolgere riguardano lo sviluppo del progetto ''La costruzione moderna in Italia. Teorie e metodi per la salvaguardia e la prevenzione del patrimonio costruito nella sfera sismica''. I partecipanti, anche i cittadini di Stati non appartenenti all'UE, devono detenere la successiva qualifica: dottorato di ricerca o titolo pari acquisito in Italia o all'estero. L'istanza deve essere presentata telematicamente accedendo al link: https:// concorsi.unibo.it entro le ore 12:00 di martedì 11 giugno 2019.

Concorsi per ingegneri, architetti e geometri: inoltro cv a giugno-luglio 2019

Il comune di Fucecchio in provincia di Firenze (Toscana) ha promulgato una selezione pubblica, per il reclutamento a tempo determinato di risorse in funzione di dirigente del comparto 3 ''assetto del territorio e lavori pubblici'' detentore di uno dei diplomi di laurea DL di vecchio ordinamento o laurea specialistica o magistrale LS o LM di nuovo ordinamento in:

architettura;

pianificazione territoriale;

ingegneria civile;

ingegneria edile;

ingegneria per l'ambiente e il territorio;

ulteriore laurea pari a quelle sopracitate;

altro diploma di laurea equipollente per legge ad uno degli antecedenti.

La domanda di ammissione deve essere indirizzata al comune di Fucecchio-servizio personale, in via La Marmora n.

Pubblicità

34, 50054 (FI) entro lunedì 17 giugno 2019.

Il comune di Montella in provincia di Avellino (Campania) ha effettuato una variazione e ha riaperto i termini della procedura di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'inserimento di ulteriore personale in veste di specialista in project financing, in progetti di finanziamento e fondi europei e urbanistica in funzione di ingegnere di categoria D1, da inquadrare con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time e da assegnare nel settore di attività tecnica.

Tale bando prevede un possibile test di preselezione, una prova scritta che consiste in quesiti a risposta sintetica sulle materie stabilite del vigente concorso, una seconda prova scritta che comporta la realizzazione di un tema sulle materie stabilite del vigente concorso ed infine un esame orale destinato ai concorrenti che hanno conseguito in ogni prova scritta un punteggio di almeno 21/30. Per accedere al suddetto procedimento selettivo è necessario essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

diploma di laurea specialista-magistrale o di nuovo ordinamento o diploma di laurea di vecchio ordinamento in ingegneria o lauree tecniche o equivalenti;

padronanza della lingua inglese;

competenze informatiche;

detenere la patente di guida di tipo B o superiore;

cittadinanza italiana;

essere maggiorenni;

idoneità fisica al lavoro;

diritto elettorale attivo.

L'istanza previa registrazione deve giungere esclusivamente per via telematica all'indirizzo online: https:// candidature.software-ales.it/site/signin entro domenica 30 giugno 2019.

Pubblicità

Posizioni aperte a giugno-luglio

Il comune di Casamassima in provincia di Bari (Puglia) ha aperto un bando di mobilità volontaria per il conferimento di un posto con il ruolo di istruttore tecnico geometra di categoria C, da regolarizzare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time. La domanda di partecipazione deve essere esibita entro domenica 30 giugno 2019.

Il comune di Sandrigo in provincia di Vicenza (Veneto) ha attivato un concorso pubblico, per esami, per l'introduzione a tempo indeterminato full time di un istruttore tecnico di categoria C da posizionare nell'area edilizia privata-urbanistica-commercio.

Pubblicità

I titoli e i requisiti di accesso sono i successivi:

diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale (diploma di maturità) di geometra, perito edile o perito tecnico o simile oppure diploma di laurea in architettura, ingegneria, scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale o ulteriore diploma di laurea equipollente;

assenza di carichi pendenti.

La domanda di assunzione deve essere trasmessa alla casella di posta elettronica certificata: sandrigo.vi @ cert.ip-veneto.net o spedita per mezzo di una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o consegnata personalmente entro le ore 12:30 di lunedì 15 luglio 2019.