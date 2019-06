Selezioni attualmente in corso di attori e attrici finalizzate alla realizzazione di un interessante cortometraggio di produzione indipendente dal titolo Sigmund, tutto incentrato sulla importante figura di Sigmund Freud, il fondatore della psicanalisi. I casting si svolgeranno poi a Padova. Sono inoltre tuttora aperte le selezioni di ballerini e di ballerine per realizzate un importante progetto artistico che verrà, poi, presentato a Ostia e curato dal noto ballerino e coreografo Matteo D'Alessio.

Sigmund

Per realizzare un importante cortometraggio di produzione indipendente e dal titolo Sigmund, dedicato alla figura del noto fondatore della psicanalisi Sigmund Freud, sono tuttora in corso le selezioni per alcuni ruoli principali. In particolare, la richiesta è indirizzata verso un giovane attore di età compresa tra 22 e 26 anni (ruolo: Sigmund Freud) e una attrice tra 45 e 60 anni (ruolo: Madre). In entrambi i casi l'età è da intendersi come scenica e non anagrafica.

Casting per un corto su Sigmund Freud e per un progetto artistico

Le selezioni si svolgeranno poi, solo su convocazione, a Padova il 22 e il 23 giugno, a Corso Giuseppe Garibaldi 41, dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18. A tale proposito gli interessati devono inviare la propria candidatura, indicando i propri dati personali e di contatto e allegando il proprio curriculum artistico-professionale, al seguente indirizzo di posta elettronica: lester.deb7@gmail.com.

Un progetto artistico

Per la realizzazione di un interessante e nuovo progetto di carattere artistico, a cura del coreografo e ballerino Matteo D'Alessio, sono attualmente in corso le selezioni finalizzate alla ricerca di una ballerina e di due ballerini.

L'attività professionale si svolgerà poi ad Ostia, sul litorale romano. Tutti i candidati devono essere di bella presenza. Inoltre gli uomini devono avere una statura non inferiore a 1,65 e le donne una altezza minima di 1,70. Si richiede poi una rilevante competenza nell'ambito della video dance, lo stile di danza principale del progetto, ma anche una buona dimestichezza con l'hip hop. Le candidate ballerine devono inoltre essere in grado di danzare in modo adeguato e scioltamente sui tacchi e ciò, per quanto possibile, vale anche per gli uomini.

Gli interessati a candidarsi devono inviare quanto prima i propri dati personali e di contatto, allegando fotografie in primo piano e a figura intera che evidenzino adeguatamente la propria fisicità e il proprio curriculum artistico-professionale, a questo indirizzo di posta elettronica: daglo1@libero.it. Le selezioni si terranno poi a partire dal prossimo mese di luglio ed esclusivamente su convocazione.