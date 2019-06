Sono attualmente in corso le selezioni di attori e attrici finalizzate alla realizzazione di due importanti performance (rispettivamente, Gymnasia Project e Believe Your Eyes) del Centre-Phi di Montreal e che si svolgeranno entrambe a Venezia. Sono inoltre tuttora aperti i casting dell'International Cinema Academy per aspiranti attori e attrici protagonisti di produzioni televisive e cinematografiche, che si terranno a breve a Milano nell'ambito di un importante Open day accademico.

Centre-Phi

Per realizzare due importanti performance di livello internazionale, che si terranno a Venezia tra il mese di luglio e quello di settembre di quest'anno, sono tuttora in corso le relative selezioni. In particolare, il Centre-Phi di Montreal sta cercando innanzitutto, per Gymnasia Project, un attore e un'attrice, di statura non superiore a 1,58 m e in possesso di rilevanti abilità di movimento, con adeguata esperienza nel settore del teatro danza o in quello della danza contemporanea.

Casting per alcune performance a Venezia e per l'International Cinema Academy

Sempre Centre - Phi, in questo caso in collaborazione con Punchdrunk, una compagnia inglese, è alla ricerca di un attore di età scenica compresa tra 50 e 60 anni e con valide capacità di movimento per Believe Your Eyes. Le due performance si terranno rispettivamente dal 22 luglio al 22 agosto, e dal 20 agosto al 15 settembre. Gli interessati devono inoltrare la propria personale candidatura, corredata di dati e riferimenti di contatto, nonchè di fotografie e curriculum artistico, al seguente indirizzo di posta elettronica: castingphi.venezia@ gmail.com. Le selezioni si svolgeranno poi il 16 luglio a Venezia, esclusivamente su convocazione, a seguito di una valutazione di quanto inviato.

International Cinema Academy

L'ICA, ovvero l'International Cinema Academy, ha organizzato un casting per aspiranti attori protagonisti per produzioni cinematografiche e televisive. Le selezioni si terranno venerdì 14 giugno a Milano, in Via Silva, 36 (sede dell'istituzione), dalle ore 9:30 alle 18:30, nell'ambito di un Open day alla presenza del regista Carlo Tombola che presiederà la commissione di valutazione. Gli interessati devono inviare quanto prima la propria candidatura, facendo riferimento al sito web dell'International Cinema Academy (https: //internationalacademy.it).

I partecipanti riceveranno poi i testi da preparare e quanti si saranno particolarmente distinti in sede di selezioni avranno la possibilità di prendere parte all'assegnazione di alcune borse di studio di merito. Si precisa che la partecipazione ai casting prevede obbligatoriamente la prenotazione online.