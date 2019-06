Al momento il comune di Venezia, la società Sogetel e l'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ''Santobono-Pausilipon'' assumono nuovi profili professionali con l'incarico di educatore, psicologo e operatore socio sanitario (Oss) da disporre tramite le aree di lavoro situate sul territorio italiano.

Posizioni aperte a luglio

Il comune di Venezia (Veneto) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto lavorativo a tempo indeterminato full time di una posizione con il compito di educatore scuola materna e 2 collocazioni con il ruolo di educatore assistente all'infanzia ''asilo nido'' di categoria C1 in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in scienze della formazione primaria ad indirizzo scuola dell'infanzia o laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria classe LM 85 bis;

diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole del grado preparatorio acquisito mediante le scuole magistrali;

diploma di maturità rilasciato dagli istituti magistrali;

diploma di puericultrice o di maestra di scuola materna o di vigilatrice o diploma di laurea in scienze della formazione primaria o in scienze dell'educazione o diploma di scuola media superiore o diploma di laurea adatto per svolgere servizi socio-psico-pedagogici;

diploma di dirigente di comunità;

diploma tecnico per i servizi sociali ad indirizzo esperto in attività ludico-espressive adatto per svolgere servizi psico-pedagogici;

diploma o laurea di insegnante o educatore della prima infanzia.

Il suddetto bando prevede una tassa di 10,00 euro.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa solamente per via telematica accedendo al sito online: www. comune.venezia.it > concorsi e consulenze > bandi di concorso entro le ore 16:00 di lunedì 15 luglio 2019.

La società Sogetel di Roma (Lazio) ricerca figure in veste di junior recruiter qualificato nell'ambito ICT in grado di supportare in funzione di psicologo il gruppo HR nei servizi di ricerca e selezione del personale. I titoli di istruzione e i requisiti d'accesso sono i seguenti:

laurea in psicologia del lavoro;

fluente padronanza della lingua inglese;

ottime competenze del pacchetto office;

aver maturato una certa esperienza in agenzie per il lavoro;

saper operare in squadra.

La classificazione contrattuale va a seconda delle peculiarità del candidato.

I partecipanti interessati possono inoltrare il proprio curriculum vitae tramite e-mail riportando come riferimento ''Rif.HR/19/02/RM'' e rilasciando una dettagliata autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs.196/03) e dell'art. 13 GDPR 679/16 ''Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali''. Per reperire altre informazioni contattare l'azienda ''Sogetel > Lavora con noi''. Si fa presente che per tale offerta di lavoro non è indicata nessuna data di scadenza.

Gazzetta Ufficiale

L'azienda ospedaliera di rilievo nazionale ''Santobono-Pausilipon'' di Napoli (Campania) ha indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 40 posti con la nomina di operatore socio sanitario Oss di categoria BS da inquadrare con un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Per concorrere al sopracitato bando è opportuno possedere le seguenti qualifiche e requisiti:

il titolo di operatore socio sanitario Oss;

diploma di scuola secondaria di I grado (licenza media) o assolvimento dell'obbligo scolastico;

cittadinanza italiana o europea;

idoneità fisica al lavoro.

La tassa di concorso ammonta a 10,00 euro.

La domanda di assunzione deve pervenire entro lunedì 15 luglio 2019. Per visionare al meglio il sopraindicato bando è possibile collegarsi sul portale della ''GU n.47 del 14-06-2019'' oppure sulla pagina web del ''Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 26 del 13 maggio 2019''.