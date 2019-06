Al momento sono ancora molte le aziende pubbliche come il gruppo delle Ferrovie dello Stato Italiane, le Poste Italiane, l'agenzia regionale per il Lavoro, l'ente europeo di controllo della pesca Efca, il centro di traduzione degli organismi dell'Unione Europea Cdt e il comitato di risoluzione unico Srb, che ricercano con un contratto a tempo determinato e indeterminato personale qualificato da inserire nelle proprie strutture situate sul territorio nazionale ed estero.

Posizioni Aperte a luglio-agosto

Le Fs assumono nuovi profili competenti in qualità di operatore specializzato circolazione, senior legale mercato e partnership e specialista building uffici, da collocare nelle sedi di lavoro di Messina e Villa San Giovanni (RC), Roma (Lazio), Bari (Puglia) possessori dei successivi titoli di studio e requisiti:

diploma quinquennale nel campo tecnico come elettronica ed elettrotecnica, informatica, telecomunicazioni, meccanica, meccatronica ed energia, costruzione ambiente e territorio o geometra, trasporti e logistica;

laurea in giurisprudenza, titolo di avvocato;

laurea magistrale in architettura o ingegneria civile;

fluente padronanza della lingua inglese.

Le domande di ammissione devono pervenire entro lunedì 1, martedì 2 e venerdì 5 luglio 2019.

Le Pt selezionano ulteriori figure senza nessuna competenza lavorativa con l'incarico di portalettere da dislocare tramite gli uffici posizionati su tutto il territorio italiano. Per tale offerta di lavoro vengono richiesti i consecutivi titoli e requisiti:

diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100 o diploma di laurea, anche triennale, con votazione minima 102/110;

solamente per la provincia di Bolzano è opportuno detenere il patentino del bilinguismo;

idoneità generica all'attività.

La domanda di assunzione deve essere esibita entro domenica 7 luglio 2019.

L'agenzia regionale per il lavoro Emilia Romagna ha avviato tre Concorsi Pubblici, per il reclutamento di un assistente in politiche per il lavoro, un dirigente esperto e 9 posti in veste di specialista in politiche per il lavoro, da assegnare sull'intero territorio regionale in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma quinquennale di maturità;

diploma di laurea di vecchio ordinamento o laurea specialistica ossia laurea magistrale del nuovo ordinamento;

diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, ovvero laurea triennale (ex DM n.509/1999 e DM n.270/2004) ovvero laurea specialistica ossia laurea magistrale (ex DM n.509/1999 e DM n.270/2004);

cittadinanza italiana o europea.

Le domande di partecipazione devono essere presentate mediante il sito online: www.

regione.emilia-romagna.it seguendo il percorso ''amministrazione trasparente > bandi di concorso > concorsi e opportunità di lavoro in Regione > procedure presenti'' entro le ore 12:00 di venerdì 9 agosto 2019.

Altre ricerche in corso

L'ente Efca di Vigo (Spagna) è alla ricerca di risorse con il ruolo di administrator risk assessment and compliance evaluation, con i successivi requisiti:

conoscenza ed esperienza inerente alle attività di pesca come il controllo o i sistemi di informazione dei pescatori o di atti scientifici.

L'istanza deve giungere entro le ore 24:00 (orario di Bruxelles) di giovedì 4 luglio 2019.

Il centro Cdt di Lussemburgo (Belgio) assume soggetti in funzione di traduttore di francese, con i consecutivi titoli e requisiti:

diploma o laurea;

perfetta comprensione della lingua francese;

eccellente conoscenza della lingua inglese;

ottima padronanza della lingua tedesca o del neerlandese.

I presunti candidati possono inviare il proprio curriculum vitae entro mercoledì 10 luglio 2019.

L'istituzione Srb di Bruxelles (Belgio) seleziona personale con la carica di assistente mediante il comitato d'appello in possesso dei seguenti requisiti:

esperienza lavorativa nelle procedure e nelle compilazioni legali;

competenza nell'esercitare con le commissioni di ricorso in un ruolo di supporto.

La propria candidatura può essere inoltrata entro le ore 12:00 (orario di Bruxelles) di lunedì 15 luglio 2019.

Per ottenere maggiori informazioni sulle suddette posizioni aperte è essenziale consultare la pagina web ufficiale della ''Farnesina'' seguendo il percorso Amministrazione trasparente > Bandi di concorso > Unione Europea > Altre opportunità.