I quasi 20 mila candidati che hanno svolto il test selettivo per diventare navigator, nei giorni scorsi alla Fiera di Roma, possono verificare se sono risultati vincitori o idonei sul sito Anpal Servizi. I navigator totali selezionati sono pari a 2.980. Gli elenchi dei vincitori risultano strutturati in ordine alfabetico crescente in base al cognome e nome di battesimo a cui viene associato il numero di protocollo. Per quando riguarda gli elenchi dei candidati idonei essi potranno essere chiamati, sempre in ordine di graduatoria, a soddisfare eventuali fabbisogni (anche nelle regioni limitrofe).

È da precisare che in quasi tutte le province il numero degli idonei supera il numero dei vincitori, ad eccezione della provincia di Alessandria per cui risultano coperti 14 posti su 16. Ogni candidato nell’area privata all'indirizzo https://consultazioneonline.ilmiotest.it, potrà visionare le informazioni dettagliate sulla prova sostenuta e il calcolo del proprio punteggio (risposta esatta un punto, zero punti risposta non data, e meno 0,4 punti per ogni risposta errata o multipla).

Accesso prova sostenuta e assunzione dei vincitori

L'accesso alla prova sostenuta avviene mediante le credenziali fornite all'inizio della prova selettiva. I candidati risultati vincitori del concorso Anpal (Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro) saranno contattati nei prossimi giorni all’indirizzo e-mail indicato nella domanda di partecipazione. Pertanto, i candidati che hanno variato la propria email dovranno comunicarlo tempestivamente al seguente indirizzo: selezionenavigator@anpalserivizi.it.

I vincitori di concorso saranno assunti il prossimo mese di luglio direttamente dall'ente Anpal Servizi, il quale prima della stipula del contratto di lavoro a tempo determinato, dispone con riserva di accertamento dell’effettiva disponibilità, anche sulla base delle convenzioni stipulate con le singole regioni, delle posizioni ricercate su base provinciale. Inoltre, l'Anpal non darà seguito al contratto, ovvero procederà alla risoluzione del rapporto di collaborazione dei soggetti che risultino sprovvisti di uno o più requisiti previsti dall’Avviso.

Il contratto di lavoro che i navigator firmeranno sarà quello di collaborazione coordinata e continuativa per un incarico che durerà fino al 30 aprile 2021 (di qualche mese inferiore ai due mesi preventivati nella fase iniziale). Il compenso lordo mensile si aggira sui 2100 euro per un compenso annuo di 27.338,76 euro, a cui si aggiungono circa euro 300,00 euro di rimborso spese, quali vitto, alloggio ecc.