La Serie C continua a vivere una stagione sempre più tormentata. Non è soltanto l’esclusione del Rimini ad aver acceso i riflettori su una categoria che fatica a trovare stabilità. Il problema è strutturale e riguarda l’intero sistema, schiacciato da difficoltà economiche, ritardi nei pagamenti e classifiche stravolte dalle penalizzazioni.

I numeri parlano chiaro. La Triestina si ritrova con 23 punti di penalizzazione, un macigno che altera qualsiasi equilibrio sportivo. Il Trapani paga 15 punti, la Ternana 5, il Campobasso 2. Classifiche che cambiano non per quello che accade sul campo, ma per ciò che succede nei bilanci e negli uffici amministrativi.

È un campionato che rischia di perdere credibilità settimana dopo settimana.

Altra penalizzazione in arrivo

E non finisce qui. Come riportato da sport.ntr24.tv, nel giorno della scadenza il Siracusa ha pagato gli stipendi a tutti i tesserati, evitando così il pericolo di esclusione dal campionato. Un sospiro di sollievo solo parziale. Perché non sono stati versati i contributi né le ritenute fiscali. Tradotto: penalizzazione certa.

Il club siciliano andrà incontro ad almeno 6 punti di penalità in classifica. Un’altra sottrazione che pesa, un altro scossone che modifica gli equilibri sportivi. E mentre le società lottano per sopravvivere, i tifosi assistono a un campionato sempre più surreale, in cui la graduatoria non è soltanto il frutto dei risultati sul campo, ma delle scadenze rispettate – o mancate – fuori dal rettangolo verde.

In tutti e tre i gironi la situazione ha preso una piega preoccupante. La sensazione è che la Serie C stia camminando su un filo sottile: troppe fragilità economiche, troppi club in affanno, troppe incertezze regolamentari. Il rischio non è solo quello di penalizzazioni a raffica, ma di un campionato che perde identità e affidabilità. Il calcio di terza serie dovrebbe essere il serbatoio del movimento, la palestra dei giovani, il territorio della passione autentica. Oggi, invece, appare come un sistema in emergenza permanente. E finché non si metterà mano a regole più sostenibili e controlli più severi, la sensazione è che il peggio non sia ancora passato.