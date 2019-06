Come ogni anno Poste Italiane assume portalettere per la stagione estiva. L’elenco delle province nelle quali si cercano postini a tempo determinato è disponibile sul sito Internet ufficiale di Poste Italiane nella sezione "lavora con noi", che è anche quella da utilizzare per inviare la propria candidatura.

Requisiti necessari per candidarsi

Con l’arrivo della stagione estiva Poste Italiane assumerà come tutti gli anni dei postini a tempo determinato.

Le nuove unità sono cercate in quasi tutte le province d’Italia ed il contratto di lavoro inizierà ad agosto 2019. Le domande vanno presentate entro il 7 luglio recandosi nel sito Internet di Poste Italiane, nella sezione "lavora con noi". Qui vi sono diverse posizioni professionali aperte, tra cui i portalettere. I requisiti sono diploma di scuola superiore con almeno 70/100 oppure diploma di laurea con votazione minima di 102/100. Nella provincia di Bolzano è necessario possedere anche il patentino del bilinguismo.

È obbligatoria la patente per guidare gli scooter messo a disposizione da Poste Italiane e un certificato medico che attesti l’idoneità fisica allo svolgimento della mansione. Non sono richieste particolari conoscenze ed il contratto sarà a tempo determinato con inizio ad agosto 2019, con scadenza a seconda delle necessità della zona.

Come presentare domanda

Potranno presentare domanda di assunzione anche coloro che l’hanno già inviata in passato ma non sono stati contattati.

Il via alla selezione avverrà mediante comunicazione telefonica di Poste Italiane. L’iter si potrà iniziare personalmente presso la sede dell’ufficio nel quale si desidera lavorare, qui verrà somministrato un test di ragionamento logico. In alternativa alla comunicazione telefonica l’azienda potrà inviare un’e-mail da parte della società Giunti OS, incaricata di somministrare i test logici. Oltre che personalmente, il test si può fare tramite Internet cliccando sul link che verrà inviato dall’indirizzo info.internet-test@giuntios.it.

Il superamento di questo test darà il via al secondo step della prova, ovvero un colloquio personale presso la sede di Poste Italiane dove è stata fatta la domanda di assunzione. Qui sarà verificata la capacità di guidare uno scooter 125 a pieno carico.

I candidati potranno indicare solamente un’area territoriale preferita e per essere certi di ricevere l’e-mail di conferma è bene controllare anche nella cartella dello spam. Il contratto di lavoro sarà a tempo determinato e limitato alla stagione estiva, con inizio ad agosto e termine a discrezione dell'ufficio locale di competenza.

La domanda potrà essere presentata anche da coloro che hanno già fatto la stagione come portalettere e naturalmente per poterla inoltrare bisogna registrarsi nel sito di eRecruiting di Poste Italiane inserendo un proprio curriculum vitae.