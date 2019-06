Finalmente entra nel vivo il concorso per 510 funzionari tributari dell'Agenzia delle Entrate. Sono state infatti rese note le date e il luogo dove si svolgerà la prima prova preselettiva. Una attesa numerosa quella degli italiani che hanno deciso di partecipare a questa selezione, visto che più volte è stato rinviata nel corso degli ultimi mesi la pubblicazione del diario di questa prima prova oggettiva attitudinale.

Le date variano da regione a regione

La sede della prova del concorso sarà l'Ergife Palace Hotel di Roma, sulla via Aurelia.

Il calendario varia da regione in regione, con due turni giornalieri (uno alle 8.30 e uno alle 15) in base al proprio cognome, per cui è bene controllare sul sito internet della stessa Agenzia delle Entrate. I concorrenti della Lombardia dovranno effettuare le prove i giorni 18-19-20-23-24-25 e 26 settembre. Il 27 settembre invece tocca ai candidati della Liguria, mentre il 2-3 ottobre dovranno recarsi all'Ergife tutti coloro i quali hanno effettuato domanda per la regione Veneto.

Il 4 ottobre tocca ai concorrenti della regione Friuli Venezia Giulia e della provincia autonoma di Trento. Il 10 ottobre si concorrerà per la Regione Umbria, giorno 11 invece per le Marche. Suddivisi in due giorni (16-17 ottobre) sono i concorrenti del Piemonte, quelli del Lazio invece dovranno effettuare la prova nei giorni 18-23-24-25 e 28. Quelli dell'Emilia Romagna invece saranno di scena il 29-30-31 ottobre e il 4 novembre, mentre i candidati per la Toscana saranno sui banchi dal pomeriggio del 4 novembre a giorno 8. Bisognerà presentarsi muniti di un documento d'identità e della stampa della domanda firmata.

In cosa consiste il concorso dell'AdE

Visto il numero elevato delle domande ci sarà bisogno di una prova attitudinale che consisterà in 50 domande a risposta multipla alle quali rispondere in 40 minuti. Riusciranno a superare questo primo scoglio solamente i candidati che riporteranno un punteggio di almeno 24/30. Molto più complicata sarà poi la seconda prova, quella tecnico-professionale. Anche in questo caso si tratterà di domande a risposta multipla, che verteranno però su materie molto impegnative come ad esempio diritto tributario, civile, commerciale e amministrativo.

In più i candidati dovranno conoscere gli elementi di diritto penale, la contabilità aziendale, scienza delle finanze, organizzazione e gestione aziendale e statistica. Chi supererà anche questo secondo step del concorso per 510 funzionari dell'Agenzia delle Entrate sarà poi ammesso ad un tirocinio di sei mesi presso strutture della stessa agenzia, che precederà una prova orale finale.