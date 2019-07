Al momento il Ministero della Giustizia e la commissione interministeriale Ripam hanno indetto nuovi bandi di concorso pubblico, per l'arruolamento di 103 unità di personale per il gruppo sportivo Fiamme Azzurre, per agenti di polizia municipale e per istruttori direttivi, da inserire nel proprio organico.

Concorso pubblico ad agosto

Il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha bandito un concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di 15 profili destinati al gruppo sportivo delle Fiamme Azzurre, di cui 9 posizioni nel ruolo maschile e 6 collocazioni nel ruolo femminile.

I concorrenti per aderire a tale procedura di selezione devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

diploma di scuola secondaria di I grado;

per gli uomini l'altezza non deve essere inferiore a cm. 165;

per le donne l'altezza non deve essere inferiore a cm. 161;

detenere qualità etiche.

Per aderire al suddetto bando è opportuno scaricare il modello di domanda disponibile sul portale istituzionale: www.giustizia[.it] e compilarlo specificando la data e firmarlo.

L'istanza dopo essere stata scansionata in formato PDF può essere trasmessa alla successiva casella email: concorsifunzionicentrali.dgpr.dap @ giustizia.it entro venerdì 23 agosto 2019. Per reperire maggiori dettagli consultare il sito web ufficiale del ''Ministero della Giustizia > Concorsi''.

Posizioni aperte a settembre

La commissione Ripam ha proclamato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e full time di 61 agenti di polizia municipale da assegnare nei servizi di vigilanza e polizia tramite i comuni di Pozzuoli (Campania) e di Latina (Lazio).

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Offerte Di Lavoro Concorsi Pubblici

Per essere ammessi al sopracitato procedimento selettivo è necessario possedere i consecutivi titoli di studio e requisiti:

diploma di scuola secondaria di II grado che consenta l'iscrizione ad una facoltà universitaria;

avere la patente di abilitazione alla guida di autoveicoli e motoveicoli;

diritto elettorale attivo;

non aver riportato condanne penali, passate in giudicato.

Sempre la commissione Ripam ha attivato un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato part time e full time di 30 unità di personale con la nomina di istruttore direttivo, da disporre nel settore tecnico-specialistico, con competenze nella gestione dei servizi tecnici, urbanistici, edilizi ed ambientali mediante i comuni di Pozzuoli (Campania), di Latina e di Sabaudia (Lazio).

I candidati per accedere al summenzionato bando devono possedere la laurea magistrale LM nelle corrispondenti discipline:

ingegneria civile LM-23;

ingegneria dei sistemi edilizi LM-24;

ingegneria della sicurezza LM-26;

architettura del paesaggio LM-3;

architettura e ingegneria edile-architettura LM-4;

pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale LM-48;

giurisprudenza LMG/01;

servizio sociale e politiche sociali LM-87;

relazioni internazionali LM-52;

scienze dell'economia LM-56;

scienze della politica LM-62;

scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63;

scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81;

sociologia e ricerca sociale LM-88;

studi europei LM-90;

scienze economico-aziendali LM-77.

Le domande di ammissione di entrambi i bandi di concorso pubblico devono essere presentate telematicamente compilando il modulo online mediante il sistema ''Step-one'' all'indirizzo: https:// riqualificazione.formez.it entro le ore 23:59 di lunedì 2 settembre 2019.

Per ottenere più indicazioni contattare la pagina internet ufficiale ''Concorsi e riqualificazione PA''.