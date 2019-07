Nella Gazzetta Ufficiale n°56 di martedì 16 luglio 2019 sono stati indetti nuovi Concorsi Pubblici per l'assunzione di personale in qualità di funzionario in politiche del lavoro, assistente sociale e dirigente tecnico. I bandi, con scadenza fissata al 16 agosto, verranno espletati presso l'Agenzia Regionale della Toscana per l'Impiego (funzionario del Lavoro); il Comune di Castel Franco Veneto (assistente sociale) e presso il Comune di Castiglione delle Stiviere (dirigente tecnico).

Pubblicità

Pubblicità

Copertura per sei posti funzionario politiche del lavoro

L'Agenzia Regionale della Toscana per l'Impiego ha emanato un concorso pubblico, per la copertura di sei posti - funzionario in politiche del lavoro, con contratto a tempo determinato. Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso di uno dei seguenti specifici requisiti:

Diploma di Laurea vecchio ordinamento in economia e commercio o in giurisprudenza;

Oppure, in scienze politiche, sociologia o in psicologia;

Altri titoli afferenti.

Invio della domanda

La domanda deve essere presentata, entro il giorno 16 agosto collegandosi all'indirizzo del sistema informatico regionale denominato Ap @ci6.

Pubblicità

Prova d'esame

Per quanto concerne la prova d'esame, la commissione esaminatrice disporrà complessivamente di 90 punti, suddivisi: in 30 punti per la prova scritta; altri 30 punti per la prova orale e 30 per i titoli dei candidati. Ricordiamo che il testo completo del concorso è visionabile, sul sito: arti.toscana.it - home page - in evidenza.

Concorso per assistente sociale

Il Comune di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso ha emesso un bando di concorso riservato ai giovani di età compresa fino ai 32 anni, per l'assunzione di un assistente sociale, con contratto formazione lavoro.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Concorsi Pubblici Lavoro

Tra i requisiti specifici è richiesto:

Laurea triennale della classe 06 o L-39;

Oppure, Laurea Specialistica della classe 57/S;

Oppure, Laurea Magistrale appartenente alla classe LM-87;

Iscrizione al relativo albo professionale.

Domanda di ammissione

I soggetti interessati dovranno far pervenire la domanda di ammissione al comune, utilizzando una delle seguenti modalità: direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelfranco Veneto; con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC, entro il 16 agosto.

Alla domanda deve essere allegata, la ricevuta della tassa di € 7,50. Il bando integrale può essere scaricato dal sito: comune.castelfranco-veneto.tv.it.

Bando dirigente tecnico

Bando di concorso indetto dal Comune di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, per l'assunzione di un dirigente tecnico a tempo indeterminato. Il candidato deve aver conseguito una: laurea in Ingegneria civile, Ingegneria edile o Architettura, con abilitazione all’esercizio della professione.

Pubblicità

Presentazione della domanda

La domanda di ammissione al concorso, dovrà essere trasmessa esclusivamente tramite posta elettronica certificata, entro il prossimo 16 agosto. Il testo integrale del bando è disponibile, sul sito istituzionale del Comune di Castiglione delle Stiviere.