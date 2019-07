Sono attualmente aperte le selezioni, a cura di Galaxia Casting, finalizzate alla ricerca di numerose comparse per la realizzazione di un importante film. Sono inoltre in corso i casting, a cura di Cineworld Roma, per realizzare una serie televisiva da girare nella Capitale.

Galaxia Casting

I casting a cura di Galaxia Casting per un importante film (Tolo Tolo, di e con Checco Zalone) sembravano terminati e invece proseguiranno anche la prossima settimana, spostandosi da Trieste a Pordenone e a Udine.

Pertanto la selezione delle fatidiche 1000 comparse non è ancora conclusa. A tale proposito, si cercano tuttora uomini e donne sia di origini italiane che appartenenti a un po' tutte le etnie. Si cercano pure bambini/e di età compresa tra 6 e 10 anni e originari di qualche Paese dell'Africa, bambini/e di nazionailtà italiana, tra 6 e 9 anni di età e iscritti a corsi di ballo.

I casting si svolgeranno lunedì 15 e martedì 16 luglio a Pordenone, presso 'Cinemazero Associazione Culturale' (Piazza Maestri del Lavoro, 3), dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, e mercoledì 17 e giovedì 18 a Udine, presso l''Art Hotel Udine' (Via Paparotti, 11), con lo stesso identico orario.

Per partecipare alle nuove selezioni è sufficiente presentarsi direttamente, portando la fotocopia di un proprio documento di identità, del codice fiscale e, nel caso, del permesso di soggiorno. I candidati minorenni devono essere accompagnati da un genitore o da un tutore legale, i quali devono avere con sè a loro volta anche un proprio documento di identità e il proprio codice fiscale (per gli extracomunitari anche il permesso di soggiorno).

È prevista la possibilità di prendere parte ai casting anche per quanti hanno già partecipato in un passato, più o meno remoto, a selezioni organizzate da Galaxia. Per reperire ulteriori informazioni è possibile inviare una email a: galaxia.comparse@ gmail.com.

Cineworld Roma

Per la realizzazione di un'importante serie televisiva, Cineworld Roma cerca con la massima sollecitudine bambini maschi gemelli omozigoti di 1 mese e di 5 mesi.

Le riprese della Serie TV verranno poi effettuate a Roma, a partire dalla seconda metà del prossimo mese di settembre. I genitori o i relativi tutori dei bambini devono quanto prima inviare dati e fotografie dei gemelli, unitamente ai propri riferimenti di contatto (telefono e indirizzo di posta elettronica), al seguente indirizzo di posta elettronica: minori@ cineworldroma.com. Quanti desiderano ricevere ulteriori chiarimenti e indicazioni possono visionare previamente la pagina ufficiale Facebook di Cineworld Roma, dove peraltro è disponibile anche un apposito numero telefonico.