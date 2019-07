Sono tuttora aperte le selezioni finalizzate alla ricerca di ballerini e ballerine di livello professionistico per un programma televisivo in onda sulle reti Mediaset. Le selezioni si terranno poi a Roma e l'attività professionale si svolgerà nei mesi di settembre e ottobre 2019. Sono inoltre aperte le selezioni, a cura di Progetto Tangram, per la realizzazione di uno spot destinato al web e le cui riprese verranno poi effettuate prossimamente a Roma.

Un programma televisivo di Mediaset

Per la realizzazione di un programma di Mediaset sono attualmente in corso le selezioni per la ricerca di ballerini e ballerine. La richiesta in questione è indirizzata verso ballerine (statura minima 1,70 m) e ballerini (statura minima 1,83 m) di livello professionistico e tutti e tutte dotate di versatilità e in possesso di buona tecnica nell'ambito della danza. I candidati selezionati lavoreranno poi a partire dal 2 settembre al 12 ottobre sotto la guida della coreografa Rita Pivano.

Gli interessati devono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: michiamopivano@ yahoo.com. Le selezioni si svolgeranno poi il prossimo 22 luglio a Roma, presso Danzarmonia Academy - Gymnasium (Via Teodoro Valfrè, 19/25). Le audizioni per le ballerine sono previste a partire dalle ore 10:00, mentre per i ballerini dalle ore 13:00. Tutti i candidati devono portare con sé il proprio curriculum artistico-professionale e alcune fotografie e le ballerine anche delle scarpe con il tacco.

Progetto Tangram

Per realizzare un interessante spot per il web, le cui riprese verranno poi effettuate a Roma verso la fine di questo mese di luglio, sono attualmente aperte le selezioni a cura di Progetto Tangram. In particolare, la richiesta è orientata verso un ragazzino di età compresa tra 12 e 14 anni, dotato di notevole espressività, Trattandosi di minorenni, la candidatura deve essere inoltrata da parte dei genitori o di chi fa le veci. In ogni caso occorre inviare quanto prima, all'indirizzo di posta elettronica progettotangram@ gmail.com, la candidatura in questione, che deve essere corredata di dati personali, riferimenti di contatto, un link di rimando ad un video di presentazione di durata non superiore a 30 secondi (girato con il telefono cellulare), un link ad altri lavori svolti in precedenza o uno showreel, tre selfie (fatti con il cellulare), tre fotobook e, se possibile, il curriculum artistico-professionale.

Nell'oggetto della mail è necessario inserire 'Spot Boy'. Per reperire ulteriori informazioni e dettagli si consiglia comunque di visionare il sito web di Progetto Tangram o la relativa pagina ufficiale Facebook.