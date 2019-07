Al momento il portale online Farma Lavoro dedicato alle Offerte di lavoro destinate ai laureati in farmacia e CTF ha divulgato vari bandi di concorso pubblico da parte di un policlinico, un istituto ospedaliero locale e un'azienda leader nella gestione di parafarmacie, per l'assegnazione di alcune posizioni con la carica di farmacista, da collocare all'interno dei propri organismi.

Bandi di Concorso a luglio

L'azienda ospedaliera universitaria ''policlinico-Vittorio Emanuele'' di Catania (Sicilia) ha proclamato un concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'accoglimento per un periodo di cinque anni di personale specializzato in funzione di direttore farmacista UOC farmacia II da ubicare all'interno della farmacia ospedaliera.

La domanda di assunzione deve essere compilata e firmata in carta semplice e spedita con una raccomandata con ricevuta di ritorno A.R. o personalmente al direttore generale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria ''Policlinico-Vittorio Emanuele'' in via S. Sofia n. 78, 95123 (CT) o trasmessa alla casella di posta elettronica certificata PEC: protocollo @ pec.policlinico.unict.it entro giovedì 25 luglio 2019.

L'ASL di Rieti (Lazio) ha bandito un avviso pubblico, per titoli e colloquio, di mobilità a livello nazionale, per la copertura di un impiego con un contratto a tempo indeterminato full time con il ruolo di dirigente farmacista da inserire all'interno della farmacia ospedaliera.

L'istanza può essere consegnata a mano all'ufficio protocollo dell'azienda sanitaria locale di Rieti in via del Terminillo n. 42, 02100 (RI) o trasmessa alla casella PEC di posta elettronica certificata: asl.rieti @ pec.it entro lunedì 22 luglio 2019.

Posizione aperta ad agosto

Per un'azienda leader nella gestione di parafarmacie presenti su tutto il territorio italiano, si ricerca un/a farmacista abilitato/a da immettere nella sede occupazionale di Burolo a Torino (Piemonte) con un inserimento iniziale mediante l'Agenzia in somministrazione full time con l'obiettivo di assumere con diretto inquadramento di I livello CCNL Farmacie private.

Gli interessati a tale opportunità lavorativa devono essere in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in farmacia o pari;

iscrizione all'albo professionale di pertinenza.

abilitazione all'esercizio della professione;

si gradisce una minima esperienza in tale attività;

essere residenti in zone limitrofe;

automunito;

essere disponibili ad operare su turni e anche nei giorni festivi e nei fine settimana;

orientamento al lavoro;

essere inclini ad esercitare in squadra;

rispettare le normative;

diviene un plus l'aver conseguito LMCU Farmacia e LMCU CTF.

La domanda di partecipazione deve essere effettuata direttamente sulla pagina web ufficiale di ''Farma Lavoro'' seguendo il percorso > Lavoro > Bandi e concorsi > entro venerdì 9 agosto 2019.