Al momento varie aziende farmaceutiche come Bayer, Farmapiù e MolMed ricercano ulteriore personale laureato in biologia, farmacia, economia e ingegneria da assegnare in alcune località italiane.

Posizioni aperte

La ditta farmaceutica Bayer seleziona nuove risorse professionali in qualità di organization & innovation support ''supporto per l'organizzazione e l'innovazione'' da inserire nella sede occupazionale di Garbagnate comune di Milano (Lombardia).

I candidati possono aderire solo se sono in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in campo economico, umanistico o ingegneria gestionale;

fluente conoscenza della lingua inglese;

buone capacità del pacchetto office e di sharepoint;

esperienza di almeno tre anni in ambiti strutturati caratterizzati da progetti;

diviene un plus avere una certa competenza di project management.

La domanda di partecipazione deve essere effettuata direttamente sul sito online ufficiale ''Bayer Career Italia > Lavorare in Bayer''.

Non viene segnalata alcuna data di scadenza.

La casa farmaceutica Farmapiù assume ulteriori profili qualificati con il compito di farmacista da introdurre nelle aree di lavoro di Prato (Toscana), Bergamo e Desio (Lombardia). La società richiede i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in farmacia o CTF;

essere iscritti all'albo di pertinenza;

ottime competenze nell'uso dei più importanti sistemi informatici e data base di settore.

L'invio del proprio curriculum vitae deve essere fatto direttamente sulla pagina web ufficiale della ''Farmaceutica Farmapiù-Lavoropiù''. Non è indicata nessuna data di scadenza.

Altre offerte di lavoro

L'azienda di biotecnologie MolMed di Milano (Lombardia) recluta numerose figure specializzate con l'incarico di gmp manufacturin g technician ''tecnico di produzione gmp'', clinical trial administrator ''amministratore della prova clinica'', accounting coordinator ''coordinatore contabile'' e operational microbiology ''microbiologia operativa'', in possesso dei seguenti titoli di studio e requisiti:

laurea in biologia, biotecnologie, CTF, chimica;

fluente padronanza della lingua inglese;

competenze del pacchetto office;

laurea in discipline economiche;

ottime abilità dei principi IAS-IFRS;

saper esercitare in squadra;

detenere una particolare precisione sul lavoro.

È possibile presentare la propria candidatura direttamente sul portale online ufficiale ''Home MolMed'' seguendo il percorso ''Lavora con noi > Posizioni aperte''.

Anche in questo caso non viene specificata la data di scadenza.

Da tenere in considerazione il fatto che gli eventuali concorrenti selezionati vengono contattati per sostenere un colloquio conoscitivo con il responsabile delle risorse umane al fine di analizzare le aspettative, le motivazioni e il percorso professionale e formativo. Inoltre, i partecipanti che superano la prima fase di selezione vengono in seguito interpellati per sostenere un secondo colloquio di tipo tecnico.

Infine, gli aspiranti prescelti sono contattati dall'ufficio risorse umane con l'obiettivo di formalizzare l'assunzione.