Attualmente sono in atto nuovi bandi di concorso pubblico per conto del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il conferimento di vari posti di lavoro con il ruolo di medico, addetto alle procedure legali e ufficiale di collegamento senior ''senior liaison officer'', da disporre presso le proprie istituzioni posizionate sul territorio italiano ed estero.

Bando di concorso a luglio

Il dipartimento amministrazione penitenziaria ha diffuso un avviso di selezione destinato alla sottoscrizione di una convenzione con la direzione ''Scuola di formazione e aggiornamento del personale e del corpo dell'amministrazione penitenziaria di San Pietro Clarenza di Catania (Sicilia), per l'incarico di medico competente.

Gli eventuali candidati professionisti hanno la facoltà di presentare la domanda di ammissione con incluso il proprio curriculum vitae tramite posta elettronica certificata PEC alla successiva casella: sfp.catania @ giustiziacert.it entro mercoledì 31 luglio 2019.

Si precisa che il vigente avviso viene trasmesso alla Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri e all’ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Catania, ai quali viene sollecitato di pubblicare l'odierno avviso sui loro siti online, con l'obiettivo di darne la massima divulgazione possibile tra i professionisti ivi iscritti. Il modello di istanza è disponibile sul portale web ufficiale del ''Ministero della Giustizia < Concorsi, esami, selezioni e assunzioni''.

Posizioni aperte a luglio e agosto

L'ente Enisa-agenzia europea per la sicurezza delle reti dell'informazione con l'ufficio a Heraklion e Atene (Grecia) ricerca profili con la nomina di addetto alle procedure legali in possesso dei seguenti titoli universitari e requisiti:

laurea in giurisprudenza;

ottima competenza ed esperienza del quadro giuridico e dei sistemi inerenti all'amministrazione dell'UE, soprattutto nella risoluzione delle controversie, provvedimenti giuridici, statuto dei funzionari dell'UE, direttiva finanziaria dell'UE, accesso pubblico agli atti, normative sugli appalti pubblici, vantaggi e immunità.

La domanda di partecipazione deve pervenire entro le ore 16:00 (Greece local time) di mercoledì 24 luglio 2019.

L'agenzia Eu-Lisa-Ag.EU.gestione operativa sistemi IT larga scala nello spazio della libertà, sicurezza e giustizia con l'ufficio a Tallinn (Estonia) seleziona nuove risorse con il compito di senior liaison officer ''ufficiale di collegamento senior'' da ubicare nella zona lavorativa di Bruxelles (Belgio). Gli aspiranti concorrenti per poter aderire a tale bando di concorso devono possedere i corrispettivi titoli di istruzione e requisiti:

laurea in giurisprudenza, diritto internazionale, scienze politiche, scienze sociali o ulteriori settori analoghi;

esperienza maturata in materia di gestione degli stakeholder (delle parti interessate), lavoro di collegamento-advocacy (patrocinio) di livello UE o internazionale.

Le istanze vanno presentate entro le ore 23:59 EEST and 22:59 CEST di giovedì 29 agosto 2019.

Per ottenere maggiori dettagli di entrambe le posizioni aperte è necessario contattare la pagina online ufficiale del ''Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale''.