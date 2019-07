Al momento sono in atto nuove assunzioni per conto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo e dell'Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro da parte del portale europeo della mobilità professionale Eures al fine di arruolare diversi profili qualificati con la mansione di assistente tecnico, farmacista, infermiere e assistente chirurgico, da inserire nelle sedi di lavoro situate in varie parti d'Europa.

Bandi di Concorso ad agosto

L'Aics con sede a Tunisi ha indetto un procedimento selettivo, per il reclutamento con un contratto di lavoro a tempo determinato della durata di dodici mesi di un'assistente tecnico-sviluppo rurale da disporre nell'area occupazionale di Tozeur. Per poter concorrere al sopracitato bando è necessario possedere il diploma di laurea magistrale-specialistica di nuovo ordinamento o il diploma di laurea di vecchio ordinamento o il diploma di laurea triennale seguita da un master's degree in:

agraria;

scienze forestali;

scienze politiche;

giurisprudenza;

economia.

Mentre, per quanto riguarda i requisiti di accesso sono i seguenti:

età non superiore ai 67 anni;

diritto elettorale attivo;

idoneità psicofisica;

ottima padronanza della lingua italiana di livello C1;

fluente comprensione della lingua francese sia scritta che parlata di livello B2.

La domanda di partecipazione deve giungere telematicamente all'indirizzo di posta elettronica certificata: tunisi @ pec.aics.gov.it in formato non modificabile pdf e in copia alla casella: segreteria.tunisi @ aics.gov.it entro le ore 24:00 (orario di Tunisi) di venerdì 23 agosto 2019.

Da tenere presente che l'email PEC deve includere come oggetto il codice: 07/AICSTUNISI/2019. Per visionare al meglio tale bando di selezione consultare il sito online ufficiale ''Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo Aics > Lavora con noi''.

Posizioni Aperte

Il portale europeo della mobilità professionale Eures con l'ufficio a Cosenza (Calabria) ha reso noto che il gruppo farmaceutico Lloyd Pharmacy ricerca 20 farmacisti e 20 supervisori farmacisti da assegnare in diversi punti vendita posizionati in Irlanda.

Per reperire maggiori informazioni o per proporre la propria candidatura per tali Offerte di lavoro contattare il signor Serafino A Perri Eures Advisor Italia tramite il ''Centro per l'impiego di Cosenza'' e inoltrare il curriculum vitae in lingua inglese al seguente indirizzo email: serafino.perri @ regione.calabria.it indicando nell'oggetto il profilo di interesse.

La Rete Eures con la filiale in Svezia seleziona a nome degli istituti ospedalieri universitari Karolinska e Sahlgrenska figure con l'incarico di infermiere disposto a trasferirsi a Stoccolma e a Göteborg per prendere servizio innanzitutto nei reparti di neurologia di entrambi gli ospedali oltre che a Karolinska nel reparto di neurochirurgia e a Sahlgrenska nei reparti di medicina, psichiatria, emergenza e chirurgico.

I partecipanti devono essere in possesso dei successivi titoli di studio e requisiti:

laurea in infermieristica;

essere in grado di esercitare in team;

avere una vera e propria propensione e considerazione per i pazienti.

Da precisare che il datore di lavoro ha la responsabilità di aiutare l'interessato a trovare un alloggio, di fargli frequentare un corso di lingua svedese fino al raggiungimento del livello C1, retribuirlo in base all'esperienza, pagargli minimo 25 giorni di ferie all'anno, fargli seguire una formazione continua interna mediante e-learning, una formazione in aula e pratica, effettuare turni di notte straordinari e altri vantaggi aziendali.

Inoltre, nell'istituto ospedaliero di Sahlgrenska a Göteborg si assume con un contratto lavorativo a tempo determinato un assistente chirurgico da immettere nei reparti di anestesia, chirurgia e terapia intensiva. La domanda di ammissione con incluso il proprio cv va inviata alla casella email: health @ arbetsformedilingen.se. Per le suddette posizioni aperte non viene segnalata nessuna data di scadenza.

Per ottenere maggiori indicazioni collegarsi sul portale web ufficiale ''Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro Anpal'' seguendo il percorso > News e opportunità Eures: la sezione dedicata alle offerte di lavoro in Europa.