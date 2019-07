Lidl è l'azienda commerciale di generi che dal 1992 apre continuamente punti vendita. Tale espansione ha permesso a tale realtà distributiva di assumere sempre personale. Anche in questo mese di luglio le sue posizioni aperte spaziano in vari settori: non solo come addetto vendita ma anche a livello impiegatizio. Per esempio, nel suo sito aziendale compaiono richieste di addetti alla finanza, preparatori merci e apprendisti nella vendita. Inoltre, dallo stesso sito è possibile candidarsi a queste offerte lavorative.

Tre posizioni aperte a luglio da Lidl

Come anticipato, Lidl cerca figure da impiegare in diversi ambiti aziendali. La sua ricerca di personale infatti riguarda anche il ruolo da impiegato, per cui oltre ad esempio all'apprendista menzionato sopra, l'azienda cerca anche due specifici addetti da inserire nelle sue sedi centrali. Questi ultimi hanno in comune un requisito che chi partecipa alla selezione deve rispettare, ovvero la conoscenza di Excel, un noto programma informatico.

Uno di quei particolari ruoli ricercati è l'addetto alla finanza e si può prendere in considerazione la richiesta per la sede amministrativa di Arcole, in provincia di Verona. In questo caso, colui che verrà assunto collaborerà con un team alla gestione finanziaria dei negozi. Per fare un esempio, i compiti da svolgere riguarderanno: la contabilità degli incassi, l'esame dettagliato dei risultati a livello di fatturato e la gestione dei rapporti con le banche.

Oltre a quello indicato in precedenza, tra i requisiti per essere selezionati vi sono: il possesso di una laurea economica, la capacità di svolgere lavori che richiedono precisione e attenzione a ogni dettaglio. In via opzionale, si richiede anche la conoscenza del tedesco e l'esperienza pregressa in campo finanziario. È da ricordare che il contratto di lavoro sarà a tempo pieno e all'inizio per un periodo di 12 mesi.

L'altra figura professionale di cui il noto marchio ha bisogno è il preparatore merci. Sempre ad Arcole, infatti, per il magazzino si cercano persone da impiegare nell'area di uscita dei prodotti. La missione del lavoratore sarà quella di collaborare alla pronta consegna della merce e di garantire che i punti vendita siano sempre forniti di tutti i beni richiesti. Oltre al possesso di un diploma, requisiti fondamentali per accedere a questa posizione sono: la disponibilità a lavorare di notte e nei giorni festivi e la capacità di utilizzare gli strumenti che l'azienda mette a disposizione per movimentare la merce.

Inoltre, il dipendente potrà beneficiare di una fase iniziale di formazione.

Ultimo caso da affrontare è la ricerca di apprendisti nella vendita. Ad esempio, per la filiale di Cremona si selezionano candidati che dovranno contribuire alle operazioni di cassa, di allestimento degli scaffali, all'accoglienza del cliente e all'igiene dei locali commerciali. Requisito importante è il vincolo dell'età, ovvero ogni aspirante addetto alle vendite dovrà avere tra i 18 e i 29 anni e lavorerà in base a un contratto di apprendistato.

La domanda di lavoro online

Per la candidatura online alle sue Offerte di lavoro Lidl permette l'utilizzo della pagina web dedicata alle carriere. Infatti, digitando "Lidl lavora con noi" su un motore di ricerca si ottiene il link che porta all'elenco delle posizioni aperte. Scorrendolo, oltre ai ruoli di cui si è parlato sopra, è possibile leggere la descrizione di vari tipi di figure professionali cliccando sul titolo di ciascuna di esse. Tale azione condurrà alla pagina dove è possibile candidarsi alla posizione che si preferisce attraverso un click sul pulsante giallo "Invia la tua candidatura". Non rimane poi che seguire le indicazioni necessarie all'invio del curriculum.