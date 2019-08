Al momento, alcune aziende come il Gruppo Ferrero e il Gruppo Granarolo assumono con un contratto di lavoro a tempo determinato e indeterminato nuovo personale con il ruolo di responsabile, manager, supervisore, specialista e agente di commercio, da accogliere tramite le sedi occupazionali situate sul territorio italiano ed estero.

Posizioni Aperte

La società Ferrero ricerca profili qualificati con l'incarico di local workplace responsible (general services) (plant) ''responsabile del posto di lavoro locale (servizi generali) (impianto)'' per l'area di Arlon (Belgio), manager-quality systems and certifications ''manager-sistemi e certificazioni di qualità'' per la zona di Baramati (India), schichtleiter lebensmittelproduktion ''shift manager produzione alimentare'' per Stadtallendorf (Germania), außendienstmitarbeiter Großraum Essen/Velbert ''rappresentante Greater Essen/Velbert'' (Germania), packaging specialist-Nutella, Tic Tac ''specialista dell'imballaggio-Nutella, Tic Tac per Brantford (Canada) e spezialist automatisierungstechnik ''tecnologia di automazione specializzata'' per Stadtallendorf (Germania).

I titoli di studio e i requisiti di accesso sono i seguenti:

master o laurea in tecnologia alimentare, microbiologia, ingegneria chimica, ingegneria elettrica, tecnologia di automazione;

laurea nel programma di imballaggio industriale;

essere in grado di collaborare con il dipartimento delle risorse umane;

ottima padronanza nella lingua inglese e tedesca;

monitorare la freschezza e la distribuzione dei prodotti.

Per reperire maggiori dettagli contattare direttamente il portale web ufficiale del ''Gruppo Ferrero'' seguendo il percorso > Lavorare in Ferrero > Ferrerocareers.com > Offerte di lavoro > Visualizza tutte le offerte di lavoro. Si fa presente che non viene segnalata nessuna data di scadenza.

Altre opportunità lavorative

Il Gruppo Granarolo seleziona con un contratto a tempo determinato e indeterminato figure con la mansione di specialista assicurazione qualità ingredienti, materie prime e prodotti finiti, marketing manager per l'area di Bologna (Emilia Romagna), regional key account per le zone di Sestu in provincia di Cagliari (Sardegna) e Gioia del Colle in provincia di Bari (Puglia), agenti di commercio e procacciatori affari da inserire nelle regioni di Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Toscana e Veneto.

Gli aspiranti per poter effettuare la domanda di assunzione devono essere in possesso dei seguenti titoli di istruzione e requisiti:

laurea in agraria, scienze e tecnologie agroalimentari, materie scientifiche;

laurea in materie economiche;

laurea in materie statistiche;

disponibili a spostarsi sul territorio nazionale ed estero.

Per visionare al meglio tali offerte di lavoro collegarsi direttamente sul sito online ufficiale del ''Gruppo Granarolo | Lavora con Noi''.

Anche in questo caso non viene indicata alcuna data di scadenza.