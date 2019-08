Nuove opportunità di lavoro per operatori socio-sanitari e infermieri. Il settore sanitario, dal punto di vista lavorativo, è uno dei più ambiti: giungono quotidianamente richieste di collaboratori professionali sanitari. La Fondazione ''Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico'' Policlinico San Matteo di Pavia, in particolare, ha annunciato un bando di concorso per l’assunzione di infermieri a tempo indeterminato.

La casa di riposo ''Fenzi'' di Conegliano in provincia di Treviso, invece, ha indetto una selezione pubblica, per soli esami, al fine di stilare una graduatoria da adoperare per l'istituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato per la figura di operatore socio-sanitario.

Le opportunità per gli operatori socio-sanitari

Pubblicato in gazzetta ufficiale ieri, 6 agosto, l'avviso della selezione pubblica che porterà alla formazione di una graduatoria da cui attingere per reclutare operatori socio-sanitari.

La selezione della casa di riposo ''Francesco Fenzi'' avverrà pervio presentazione domanda entro e non oltre il 5 settembre 2019, e cioè dopo trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta.

Per presentare la propria istanza bisogna essere in possesso dei seguenti requisiti:

Cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea, oppure aspiranti in possesso del diritto di soggiorno per lungo periodo o status di rifugiato.

Età di almeno 18 anni.

Possibilità di godere dei diritti civili e politici.

Non essere stati esclusi da un impiego all'interno della Pubblica Amministrazione.

Non avere condanne penali che comportino l’esclusione dai pubblici uffici.

Posizione regolare in riferimento all'obbligo di leva.

Idoneità psico-fisica.

Diploma di istruzione secondaria o attestato di qualifica di Operatore socio-sanitario oppure titoli equipollenti.

L'istanza di partecipazione su carta libera o su fac-simile (disponibile sul sito ufficiale della casa di riposo nella sezione avvisi) deve essere compilata, firmata e inoltrata al segretario/direttore del centro.

Si ricercano infermieri a tempo indeterminato

La fondazione ''San Matteo'' di Pavia cerca dieci collaboratori professionali sanitari/infermieri. I candidati saranno assunti pervio superamento di tre prove: una scritta sulle materie sanitarie, una pratica che consiste nell’eseguire tecniche specifiche relative alla figura di infermiere, e una orale concernente gli argomenti attinenti al profilo a concorso.

I requisiti richiesti:

Maggiore età.

Cittadinanza italiana o di uno dei paesi dell’UE.

Idoneità psico-fisica.

Laurea in infermieristica o titoli equipollenti.

Iscrizione all'albo professionale.

Le istanze di partecipazione al concorso devono essere inoltrate, sul sito ufficiale della fondazione, soltanto mediante procedura telematica entro e non oltre il 19 agosto 2019.