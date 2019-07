Le strutture del gruppo 'Sereni Orizzonti' ricercano urgentemente personale sanitario: infermieri, medici, fisioterapisti, Oss (operatori socio-sanitari) ma anche personale amministrativo e personale ausiliario da impiegare con effetto immediato. Sono disponibili circa 1500 postazioni all'interno dell’azienda di punta nel nostro Paese nel settore della realizzazione e conduzione di residenze sanitarie di tipo assistenziale per anziani non autosufficienti.

Le necessità all'interno delle case per anziani riguardano ben 350 nuove figure da assumere a tempo pieno, e circa 1.200 da reclutare nel periodo estivo da agosto a settembre per sostituire il personale assente.

Vi ricordiamo che la 'Sereni Orizzonti SpA' opera nell'ambito socio-sanitario e assistenziale a partire dal 1996, ed è riuscita a diventare uno dei gruppi italiani maggiormente operanti nel settore di riferimento.

Si occupa, inoltre, della gestione di strutture specializzate per persone con disabilità e comunità terapeutico-riabilitative anche riguardanti i minori.

Molte postazioni aperte nelle regioni del Nord e del Centro

La maggior parte delle postazioni aperte riguardano il Nord e il Centro dell'Italia: nella provincia di Nuoro a Macomer dove vi è una struttura di nuova apertura ricercano personale, così come a Genova nel quartiere di Sestri Ponente.

Le RSA in cui vi è più urgenza nella richiesta di personale sanitario (infermieri, fisioterapisti e operatori sociosanitari), specialmente per quanto concerne le sostituzioni estive, sono quelle situate in Veneto: a Follina nella provincia di Treviso; a Conselve e Bovolenta nella provincia di Padova; a Cinto Cao Maggiore, Marcon e Torre di Mosto nella provincia di Venezia. Altre sedi in cui si ricerca personale sono: Piemonte nelle province di Torino, Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara e Vercelli; Lazio e, in particolare, a Riofreddo nella provincia di Roma; in Toscana a Firenzuola, Dicomano e Pelago nella provincia di Firenze; Friuli Venezia Giulia a Udine e provincia e a Pieris-San Canzian d’Isonzo nella provincia di Gorizia.

Ricordiamo che il gruppo 'Sereni Orizzonti' ad oggi gestisce ben 5.300 posti letto: quest’anno il fatturato dell'azienda supererà i 200 milioni di euro. La società sanitaria ha dato lavoro a quasi tremila dipendenti in residenze sanitarie-assistenziali collocate in tutta Italia ma anche all'estero.

Come inviare la propria candidatura

Coloro che intendono candidarsi per le assunzioni di 'Sereni Orizzonti' e dare uno sguardo alle opportunità lavorative attive nelle case di riposo, possono recarsi sul sito ufficiale dell'azienda in cui vi è l'apposita pagina dedicata alle Offerte di lavoro: è possibile proporsi per la posizione scelta compilando l’apposito form online.