I Sindacati impegnati nella trattativa per il rinnovo del contratto dei lavoratori di trafori e autostrade, non sono riusciti a raggiungere un accordo e hanno proclamato uno sciopero "a singhiozzo" nelle giornate di domenica 4 agosto e lunedì 5 agosto. Secondo l'autorevole fonte ANSA, lo sciopero è stato confermato, in particolare, per i casellanti non soggetti alla Legge 146.

Trattative infruttuose

Due giorni di trattative non sono serviti a raggiungere un compromesso che riavvicinasse le due parti.

Di conseguenza, Fit Cisl, Filt Cgil, Sla Cisal, Ugl Trasporti e Uiltrasporti, hanno concordato un'agitazione che porterà ad uno stop degli addetti ai caselli e coloro che lavorano a turni.

I sindacati hanno anche spiegato che dalla manifestazione resta escluso tutto il personale che è sottoposto alla regolamentazione provvisoria del settore e alla legge sullo sciopero.

Prevista per martedì 30 agosto la ripresa delle trattative per il rinnovo del contratto nazionale di settore.

Sciopero, orari e turni

Secondo le fonti ufficiali, tutto il personale turnista che non è sottoposto alla regolamentazione dello sciopero e gli addetti alla riscossione ai caselli, si fermerà domenica 4 agosto dalle 10.00 alle 14.00 , dalle 18.00 alle 22.00 e dalle 22.00 di domenica alle 02.00 di lunedì 5 agosto. Invece, il personale amministrativo, si fermerà le prime quattro ore del proprio turno di lunedì 5 agosto. Stesso discorso vale per il personale tecnico.

Autostrade a pagamento

Quando c'è un'agitazione del settore autostrade e quindi, uno sciopero del personale, si tende a pensare di poter attraversare i caselli autostradali gratuitamente. Non è questo il caso e, nelle ore di sciopero, si potrà passare soltanto dalle corsie Telepass (naturalmente, il passaggio è valido solo per i possessori di Carta Telepass) oppure con le carte prepagate.

Traffico in aumento

I titolari dei caselli hanno, naturalmente, il diritto di far deviare il traffico automobilistico sulle piste automatizzate, il che significa anche traffico decisamente in aumento.

Il primo weekend di agosto è, come sempre, un fine settimana da bollino rosso e lo sarà ancor di più causa l'agitazione dei lavoratori in questione.

Altra notizia da incubo, le temperature in aumento che, soprattutto nella giornata di domenica, dovrebbero superare abbondantemente i trenta gradi. Le soluzioni potrebbero essere l'acquisto di un Telepass o, per chi ne ha la possibilità, prendere la decisione di partire in momenti diversi della giornata.

O, addirittura, anticipare o posticipare la partenza di un giorno.

Soprattutto per chi parte con bimbi piccoli, la giornata potrebbe diventare lunghissima e particolarmente faticosa.