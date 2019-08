Attualmente, diversi comuni italiani e un'Azienda sanitaria locale hanno indetto vari bandi di concorso pubblico, per il conferimento di numerosi posti di lavoro con il ruolo di educatore, psicologo, sociologo e assistente sociale, da assegnare presso alcune sedi lavorative situate sul territorio nazionale.

Bandi di concorso ad agosto

Il comune di Verona (Veneto) ha promulgato un bando di selezione pubblica, per esami, per l'assunzione con un contratto di lavoro a tempo indeterminato full time di 6 educatori responsabili di asili nido, con le riserve stabilite dalla normativa in vigore.

Gli aspiranti, per concorrere a tale procedimento selettivo, devono essere in possesso di uno dei seguenti titoli di istruzione:

Lauree triennale

scienze dell'educazione e della formazione L-19;

scienze e tecniche psicologiche L-24;

Laurea magistrale o specialistica

psicologia LM-51;

scienze della formazione primaria LM-85-bis;

psicologia 58/S.

Diploma di laurea

pedagogia, scienze dell'educazione, scienze della formazione primaria, psicologia, conseguito con il vecchio ordinamento universitario.

Il suddetto bando di concorso prevede un contributo spese di 10,00 euro.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa telematicamente, previa registrazione, all'indirizzo: concorsionline.comune.verona.it entro le ore: 13:00 di mercoledì 28 agosto 2019.

La regione Campania Asl NA 2 nord ha promosso un bando di concorso pubblico, per titoli e colloquio, per l'inserimento con un contratto di lavoro a tempo indeterminato di 2 dirigenti sociologi, da collocare tramite gli organismi dell'Asl Napoli2nord.

Possono aderire alla selezione soltanto coloro che posseggono i successivi titoli di studio:

diploma di laurea acquisito in base alla direttiva vigente precedentemente alla riforma di cui al D.M. 509/99 o laurea specialistica o laurea magistrale.

La domanda di ammissione previa registrazione deve essere inoltrata telematicamente sul portale web: aslnapoli2nord.iscrizioneconcorsi.it entro le ore 24:00 di martedì 13 agosto 2019.

Posizioni aperte a settembre

Il comune di Venezia (Veneto) ha attivato un bando di selezione pubblica, per titoli ed esami, per l'immissione con un contratto di lavoro a tempo determinato full time della durata di quattordici mesi di 14 assistenti sociali di categoria D1 in possesso dei consecutivi requisiti:

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali nella sezione ''A'' degli assistenti sociali specialisti e/o nella sezione ''B'' degli assistenti sociali;

essere cittadini italiani o europei;

essere maggiorenni;

idoneità fisica all'attività;

godere dei diritti civili e politici;

assenza di condanne penali.

Tale concorso stabilisce un contributo spese di 10,00 euro.

La domanda di assunzione deve pervenire solamente telematicamente accedendo alla pagina internet della ''Città di Venezia'' al link: www. comune.venezia.it entro le ore: 16:00 di giovedì 5 settembre 2019.

Il comune di Pioltello in provincia di Milano (Lombardia) ha proclamato una selezione pubblica, per esami, per l'attuazione di una graduatoria, per il reclutamento con un contratto di lavoro a tempo determinato di assistenti sociali di categoria D e posizione retributiva D1.

I titoli di istruzione e i requisiti richiesti sono i corrispondenti:

diploma abilitante di assistente sociale;

diploma universitario in servizio sociale;

laurea in scienze del servizio sociale;

laurea specialistica in servizio sociale;

iscrizione all'albo professionale degli assistenti sociali;

padronanza di almeno una lingua straniera tra: inglese, francese e spagnolo.

La domanda di adesione deve essere consegnata a mano direttamente all'ufficio protocollo del comune o inviata con la raccomandata A.R. al comune di Pioltello in via Cattaneo n.1 o trasmessa tramite posta elettronica certificata PEC alla casella: protocollo @ cert.comune.pioltello.mi.it entro le ore 12:45 di martedì 10 settembre 2019.