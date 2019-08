Sono aperti i casting per due importanti spettacoli musicali, uno dei quali verrà diretto dal regista Andrea Ortis e le cui selezioni si terranno prossimamente a Roma, e l'altro, dal titolo Civico 7, le cui audizioni avranno luogo a Firenze.

La Divina Commedia Opera Musical

Per realizzare il musical dal titolo La Divina Commedia Opera Musical, diretto dal regista Andrea Ortis e con coreografie di Massimiliano Volpini, Musical International Company srl cerca danzatori e danzatrici per la stagione teatrale 2020.

La richiesta è indirizzata verso danzatori ambosessi maggiorenni con grande personalità scenica e, se possibile, con rilevanti abilità di tipo acrobatico. Per proporre la propria candidatura è necessario inviare entro e non oltre il 5 ottobre il modulo di iscrizione presente sul sito web del musical, a cui occorre poi allegare due fotografie (in primo piano e a figura intera) e il proprio curriculum artistico.

Coloro che desiderano ricevere ulteriori informazioni e dettagli possono far riferimento al seguente indirizzo di posta elettronica: casting @divinacommediaopera.it o al numero di telefono 327/2482267. Le selezioni si terranno poi, su convocazione, il 15 ottobre a Roma, presso IALS Centro Danza Musica Teatro (Viale Cesare Fracassini, 60), dalle ore 9:00 alle ore 18:90. Le prove si svolgeranno dal 7 al 14 gennaio 2020 e le repliche dal 15 gennaio al 24 aprile del prossimo anno.

Civico 7 - Il musical

Sono attualmente in corso le selezioni per lo spettacolo musicale dal titolo Civico 7 - Il musical, prodotto dalla compagnia Musical Mood Company, da MusicalTimes .it, Yeshua Production e da altre istituzioni, e che verrà poi messo in scena nell'ambito della stagione 2019/2020. In particolare, la richiesta è orientata verso ballerini e ballerine dai 18 anni in su, con rilevante competenza tecnica e adeguata dimestichezza con gli stili modern, modern contemporary e hip hop, oltre che in possesso di valide capacità interpretative, e nei confronti di cantanti/attori maggiorenni, dotati di buona presenza scenica e valida preparazione di carattere tecnico e interpretativo.

Gli interessati devono inviare la propria candidatura al seguente indirizzo di posta elettronica: info @musicalmoodcompany.com, indicando i propri dati personali e di contatto, allegando foto e curriculum artistico-professionale. Dopo una prima valutazione relativa alla documentazione inoltrata verranno fissati i casting, che si terranno esclusivamente su convocazione. A seguire, i candidati selezionati prenderanno parte alle prove che si svolgeranno a Firenze nel mese di settembre.